載運鐵材過長舉發違規 員警見司機曾犯吸毒案…車內查獲含毒品菸油再送辦

游姓男子開貨車載運鐵材過長，違反交通規則。員警攔檢要舉發時，發現他神情恍惚，查詢得知曾犯吸毒案，在他的車內的菸油經檢測，含有2級毒品安非他命及3級毒品卡西酮成分，將他帶回偵詢後，今天依違反毒品危害防制條例送辦，另依道路交通管理處罰條依製單舉發違規。

金山警分局昨晚執行擴大臨檢，石門區台2線路段設置路檢點，由石門分駐所所長楊博華和警員邱彥禎，老梅派出所副所長吳尚翰和警員楊子霆共同執行路檢勤務。昨晚9點21時50分左右，見游姓駕駛的小貨車，車上裝載的鐵材過長，有安全疑慮，攔車盤查，經丈量鐵材長達7.8公尺。

員警舉發游男違反交通規則時，查詢得知游有吸毒前科，昨晚神情恍惚，懷疑可能涉嫌吸毒後開車，取得游男同意後檢查貨車，邱彥禎發現車內有不明菸草2包及煙油1罐，用毒品試劑檢測發現含安非他命及卡西酮成分，當場查扣，並將游男帶回調查，依違反毒品危害防制條例偵辦。

游男同意警方採驗尿液並製作觀測紀錄表，若鑑驗結果證實游男有毒駕情形，警方將另依公共危險罪函送法辦。

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