影／新北同一條道路7天內2人蛇行「擦撞23輛車」 警方懷疑都毒駕

新北市五股區成泰路和泰山區明志路，不同路名的同一條道路，8日五股有1輛轎車沿途擦撞10輛汽機車才被警方攔下，昨天14日泰山又有1輛轎車連續擦撞13輛汽機車，2名肇事駕駛都被懷疑吸毒，尚待警方調查釐清。

8日星期天下午4時許，35歲童姓男子開車從五股成泰路三段、二段、一段，沿途搖搖晃晃連續擦撞路旁停放的9輛機車、1輛汽車，都沒停下查看。警方獲報追到泰山明志路一段攔下，童男沒有喝酒、自稱癲癇發作，詳情尚在釐清中。

昨天星期六晚間10時許，21歲邱姓男子在泰山區明志路二段，沿途開車忽左忽右漂移，連續撞倒路旁停放的11輛機車，再追撞前方由38歲林姓男子駕駛的轎車，繼而失控衝撞對向由66歲徐姓男子駕駛的轎車才停下。

警方獲報趕抵，現場無人受傷，邱男酒測值0.15毫克、通過生理平衡測試，尚於勸導範圍內免予舉發，供稱當時在講電話才會分心造成車禍，但因他有毒品前科是列管對象，警方懷疑毒駕，已採尿送驗，案情尚待進一步釐清。

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