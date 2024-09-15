裸奔畫面曝光 毒品男全裸闖檳榔攤涉持刀恐嚇女員工

台北市士林區一家檳榔攤，日前凌晨闖進一名全裸的郭姓男子，涉拿起店內水果刀拖拉黃姓女員工，女員工尖叫，蕭姓老闆睡夢中驚醒上前喝斥郭男，郭男才全裸狂奔往巷弄逃逸。士林地檢署偵結，依恐嚇、公然猥褻等罪嫌起訴郭男。

全案起源於，今年5月14日凌晨3時許，43歲郭男在家脫光衣物，從延平北路六段走路約1分鐘，抵達社正路上的檳榔攤，一言不發直接走進檳榔攤，拿起店內的水果刀，步步逼近42歲黃姓女員工，一手拿刀、一手拉扯女員工，企圖拖進房間，女員工驚恐大聲尖叫，幸好店內51歲老闆聽聞驚醒，立刻阻止郭男，出面喝斥也上前拉扯扭打，拍掉郭男手中的水果刀，郭男棄刀全裸奔跑逃逸。

警方獲報後到場，查扣水果刀，犯嫌郭男逃之夭夭，經調閱監視器畫面，鎖定犯嫌就是轄區治安顧慮人口，有吸毒前科，派出所、偵查隊依法通知郭男到案說明，但郭男都沒到案，全案函送法辦，直到地檢署傳喚，郭男才乖乖出庭。

檢方依檳榔攤老闆、員工證詞、監視器畫面佐證，認定郭男涉犯公然猥褻、恐嚇罪嫌，依法起訴。士林分局呼籲民眾，深夜時段應注意周遭可疑人事，如有發現異狀，應立即報警處理，以維護社區安全。