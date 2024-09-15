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台中霧峰砸店案偵破 歹徒借車犯案 原因僅是不滿服務態度？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區7日晚上11時發生一起砸店事件，兩名男子駕車到一家咖啡店前，下車後即持球棒衝入店內，並對著夫大門和店內物品一頓猛砸，導致店內一片狼藉，櫃台上的收銀機都被砸爛，犯案後隨即駕車逃逸。警方據報，先後將張姓和楊姓兩名犯案歹徒查獲，兩人聲稱是不滿服務態度犯案，警方昨依毀損罪嫌函送法辦。

雖然僅是一起毀損案，但兩歹徒犯案手法細膩。警方在案發後，依道路監視器一路查到彰化埔心鄉一處產業道路旁，發現歹徒是駕駛「權利車」犯案，並在駕駛座旁查扣砸店用球棒，並在後車廂另也發現還有紅色油漆3罐，以及和與本案無關的另支球棒。

警方再從權利車找到使用者，進一步查出車是被楊姓男子（27歲）和張姓男子（26歲）借去使用，但楊犯案後即出國赴日本旅遊避風頭。警方於是8日先把仍在國內的張查獲，等楊14日凌晨返抵台灣，才通知他到案說明。

楊、張二人都是彰化人，並不住在霧峰。兩人聲稱是因為到霧峰這家咖啡店消費時，因不滿服務態度才犯案。但店家說，近日並未與客人結怨，不明瞭何以引來砸店一事。

砸店歹徒使用的球棒被查獲。圖／民眾提供
砸店歹徒使用的球棒被查獲。圖／民眾提供
台中市霧峰區1家咖啡店7日晚上11時被砸店，店內收銀機被砸爛。圖／民眾提供
台中市霧峰區1家咖啡店7日晚上11時被砸店，店內收銀機被砸爛。圖／民眾提供

人聲 咖啡店 彰化

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