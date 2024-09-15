綁架富商判刑逃亡 拒檢落網

張姓男子曾參與嘉義柯姓富商擄人勒贖案，判刑四年四月後逃亡遭通緝，前天深夜在高雄仁武區駕車拒檢，自撞民宅遭警方圍捕落網。記者石秀華／翻攝 嘉義縣朴子市柯姓富商三年前遭綁架勒贖一億，付贖三千萬釋放後，警方緝捕主嫌李育儒，在高雄美術館開十九槍將李男擊斃，張姓共犯遭判刑四年四月後逃亡被通緝，前天深夜在高雄市仁武區駕車因未開大燈拒檢逃逸，先撞傷一名騎士，再撞民宅倉庫棄車落跑，最後遭警方圍捕到案。

張男另涉毒品罪被判刑三個月與三十天拘役，遭高雄地檢署通緝，兩罪總計須執行四年七個月，追溯時效至二○六三年，為躲避入獄服刑，因此躲避警攔檢。

全案緣起於李育儒（五十七歲）因涉二件毒品案遭重判，因想籌跑路費，綁架勒贖嘉義縣朴子市柯姓富商，並找來張男（四十六歲）在柯的進口車安裝ＧＰＳ，甚至租屋就近監控，掌握柯每周去一家ＳＰＡ會館按摩二次的行蹤。

二○二一年一月，李育儒將柯男擄走後，由陳姓男子、吳姓及盧姓女子負責押車看守，家屬付贖三千萬元後，柯遭釋放。警方循線追緝李男，雙方在高雄美術館駁火，警方連開十九槍擊斃李男，後續逮捕張男等四人。

張男前天深夜駕車行經高雄市鳥松區中正路與文前路口時，因未開大燈，巡邏的鳥松分駐所員警撞見，廣播示意張男靠右停車，雖然張拒檢逃逸，最後在重重警力圍捕下仍落網。

張男涉逆向行駛、闖紅燈十八次、紅燈右轉五次、未依規定使用燈光，拒絕攔檢等危險駕駛行為，警方總計開出罰單卅八張，最高可罰廿二萬餘元罰鍰。