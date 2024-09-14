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影／開贓車加霸王油 屏東男橫行南台灣 台南落網至少犯14案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高雄、台南等南部地區近期接獲多起加霸王油不給錢案件，經歸仁警分局清查本月轄區內也接獲3起案件，前天下午在台南南區發現該懸掛同一假車牌的贓車，趁33歲林姓男子欲駕車離去時，將他逮捕。據清查，他在南部至少涉犯14起案件，認有反覆實行同一犯行之虞，建請檢方聲押。

警方調查，高雄林園等地近期接獲多起加霸王油不給錢案件，有名男子利用大夜班人手較少的機會，加了油之後不付錢，便逕行開車揚長而去。業者7月就報案，但是警方查出掛的是註銷假車牌，車輛又是權利車，無法立即查獲嫌犯，因為有多家加油站受害，業者只好PO網或貼公告，提醒其他業者注意。

歸仁分局本月在轄區內也接獲多起報案，比對犯嫌長相及作案車輛後，研判犯嫌為同一人。警方立即組成專案小組追緝，經比對分析作案車輛資料等，前天下午在南區發現該部作案車輛，不動聲色派員埋伏，待林欲駕車離去時，向其表明身分，並在車上查獲毒品及吸食器等物。

警方表示，居無定所的林先在屏東竊取該部贓車後，因恐遭查緝，懸掛註銷車牌四處犯案，以車為家，無收入來源。據清查，他在南部地區至少犯下14起案件。

警方詢後，依涉犯竊盜、詐欺及毒品罪嫌，將他移送台南地檢署偵辦。警方認他居無定所且有反覆實行同一犯罪之虞，建請檢方聲押。

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警方清查，林男在南部至少涉犯14起案件，認有反覆實行同一犯行之虞，建請檢方聲押。圖／讀者提供
警方清查，林男在南部至少涉犯14起案件，認有反覆實行同一犯行之虞，建請檢方聲押。圖／讀者提供
前天下午在台南南區發現該作案車輛，趁33歲林姓男子欲駕車離去時，當場將他逮捕。圖／讀者提供
前天下午在台南南區發現該作案車輛，趁33歲林姓男子欲駕車離去時，當場將他逮捕。圖／讀者提供

台南 毒品 贓車

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