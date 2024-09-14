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福德街開槍案 竹聯幫平堂大哥「仔仔」中槍！警關注防火併

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天清晨約6時，台北市信義區福德街一處民宅遭人闖入開槍尋仇，詹姓槍手不滿4個月前的宮廟活動，遭呂姓屋主兒子持刀刺傷，導致臟器外露，昨天帶兩名友人埋伏多時，趁呂男母親開門時闖入開槍，造成呂姓屋主及呂姓男子受傷。

警方發現，被開槍的呂姓男子，就是竹聯幫平堂大哥「仔仔」，他過去跟隨前堂主田震宇，因多次涉及幫派案件，也曾因毒品案遭逮，加上曾被查獲持有烏茲衝鋒槍，被提報為治平對象，是轄區警方重點關注對象，不過田震宇遭槍殺後，「仔仔」行事轉趨低調。

由於「仔仔」被開槍，是因為先前他持刀傷人，因此這次被尋仇，是否可能再報復，目前警方不敢大意，正壓制可能的衝突場面出現。

詹姓男子開槍後，3人立即到附近的福德街派出所投案，持槍的29歲詹姓男子，33歲呂姓男子、26歲林姓男子，坦承清晨到呂男家中開槍尋仇。

警方追查，今年5月19日晚間，一處宮廟在信義區舉辦繞境活動後的平安宴。呂姓男子與詹嫌口角，一氣之下酒後持彈簧刀刺傷詹姓、盧姓男子腹部，兩人臟器外露被送醫，進加護病房觀察。呂具竹聯幫平堂背景，事後被拘提，依殺人未遂罪嫌移送。

被刺傷的詹姓男子不滿決定尋仇，他邀兩名友人，近日在呂男住家附近勘查地形及觀察對方作息，今晨見呂男母親開門，立即尾隨其後闖入對方住家，呂母大聲尖叫，吵醒正在睡夢中的呂男及呂父。

詹男發現呂男，立即連開兩槍，其中一發子彈擊中呂，呂父過程中想阻止，右腳底不慎被流彈擦傷。詹男開槍後和兩名友人離去，隨後向警方投案。

66歲呂姓屋主右腳底因流彈受傷，39歲呂姓男子，右膝蓋中彈，沒有生命危險；持槍及開槍的詹姓男子，因先前被刺傷的右腹舊傷傷口發作，三人分別送醫治療。

詹姓男子沒有幫派註記身分，但懷疑有幫派背景，目前全案朝殺人未遂、槍砲案偵辦，警方查扣兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，警方正深入追查相關案情，及追查槍砲彈藥來源。

詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為詹男等人進入住家公寓影像。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為詹男等人進入住家公寓影像。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為犯案槍枝。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為犯案槍枝。記者廖炳棋/翻攝

幫派 槍砲彈藥 殺人未遂 竹聯幫

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