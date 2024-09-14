為錢反目 行刑式槍殺好友判無期刑

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，新北地院國民法官今重判姚男無期徒刑，張劭斌也親自到庭聽判。記者蔣永佑／攝影 新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱疑因金錢糾紛，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，凶嫌落後後一度辯稱是死者舉槍自轟，新北地方法院國民法官昨依殺人、槍砲及遺棄屍體罪，重判姚男無期徒刑，褫奪公權終身。

張劭斌昨親自到法院聽判，離去時表示心情沉重不便發言，由律師發聲明，表示距胞弟死亡已493天，如今沉冤得雪、真相大白，尊重判決結果。

聲明指全案由法院證明，是姚宗秦為謀取死者財物的預謀殺人棄屍案。審理期間姚男不斷說謊、欺瞞，面對檢方相關證據，絲毫未見有一絲悔悟之心，犯後態度極度冷血惡劣，直至判決前一刻，仍不願誠實說出真相。

今年5月10日，警方接獲死者父母報案，指稱兒子外出訪友卻徹夜未歸，手機也不接，擔心發生意外，警方循線查出死者生前最後行蹤，是去找從事魚產批發的姚宗秦。據了解，張威凱與姚宗秦多年前是加油站同事，後來變成好友，不料最後因金錢反目。

命案發生時，姚宗秦（25歲）見警方上門十分緊張，推稱是張威凱掏出手槍朝後腦自轟喪命，自己因怕事情鬧大，於是找來認識多年的學弟梁男，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。

警方調閱沿線監視器，確認是姚宗秦與梁男一同開車棄屍，同時在姚男車內找到一把裝有滅音管的改造手槍，檢警發現死者槍傷在後腦，不可能是舉槍自戕，經追問姚男坦承殺人，梁男辯稱不知箱裡裝屍體。

姚宗秦供稱，因不滿死者以父親玩股票輸很多為由一再借錢，加上先前積欠70萬元未還，因前帳未清，竟想再借50萬元，雙方為此爆發口角，自己持改造手槍從張威凱後腦開槍，當場斃命。