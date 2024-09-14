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青少年高職對面揮刀 1人遭斷指

聯合報／ 記者曾伯愷葉德正／新北報導

新北市三重區一所高職門口，昨天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方帶回主嫌黃男查辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區一所高職門口，昨天下午驚傳3名學生遭校外人士持刀砍傷，警方帶回主嫌黃男查辦。記者曾伯愷／翻攝
卓姓少年女朋友委託黃姓男子代購電子煙彈，錢付了但電子煙卻遲未收到，卓姓少年催要未果，雙方隔空互嗆，昨天傍晚兩方人馬約10人約在卓少就讀高職對面停車場談判，雙方一言不和揮刀，卓少等3人遭刀砍傷送醫，其中有人右手大拇兩指節被切斷，警方循線逮捕黃男等6人，詢後依傷害、妨害秩序等罪送辦。

該校校長表示，3人由校方陪同就醫，沒有生命危險，已通知家長。新北教育局表示，學校第一時間派人關心、協助處理，將提供學生及家庭必要協助。

警方調查，卓姓少年（16歲）是新北市三重區高職學生，日前卓的女友向黃男（19歲）訂購電子煙。錢付了卻遲未收到菸彈，卓出面替女友向黃男催要，不過黃男藉口一堆，幾次催要仍舊拿不到菸彈，令卓相當氣憤。

卓、黃兩人昨透過IG隔空互嗆，互約下午在卓男就讀高職門口對面的停車場談判，卓男找來同校卓姓胞弟（16歲）、同學陳男（17歲）、陳男（17歲）前往赴約。

4人抵達時，黃男與其友人薛姓少女（15歲）、徐姓少年（17歲）鄭姓少女（15歲）、涂姓少年（17歲）、蔡姓少年（16歲）已在場等候，雙方碰面再為電子煙彈何時給貨爆口角。

雙方穢語互嗆，拉扯扭打，過程中徐男持西瓜刀朝著卓男身上揮砍，同校陳姓兩名學長見狀出手阻擋，兩方一陣混戰，造成事主卓男輕微瘀傷、陳姓兩學長左手臂，左右手掌遭刀割傷、左手虎口直切到肌腱處、右手大拇兩指節被切斷，胞弟雙手掌共四處2至3公分撕裂傷，3人送醫縫合無生命危險。

警方循線逮捕主嫌黃男、持刀傷人少年共6人到案，偵詢時雙方互控傷害罪，最後將送10人函送法辦。

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