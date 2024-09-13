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胞弟慘遭行刑式槍殺嫌犯判無期 張劭斌：沉冤得雪、真相大白

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱慘遭友人姚宗秦以行刑式槍殺並棄屍山區，新北地方法院國民法官今依殺人、槍砲及遺棄屍體罪，判處姚男無期徒刑。張劭斌今天親自前往法院聽判，離去時表示心情沉重不便發言，稍後由律師發出聲明，表示距胞弟死亡已493天，如今沉冤得雪、真相大白，將尊重判決結果。也盼此類憾事不再發生。

張劭斌聲明指出，全案已由法院證明，為凶嫌姚宗秦為謀取死者財物的預謀殺人棄屍案。審理期間姚男仍不斷說謊、欺瞞，面對檢方相關證據，仍絲毫未見有任何一絲悔悟之心，犯後態度極度冷血惡劣，直至判決前一刻，仍不願誠實說出真相。

對於今天無期徒刑的判決結果，張劭斌表示，距離胞弟死亡至今已493天，如今沉冤得雪、真相大白，還給死者和家屬公道，家屬對於法官、國民法官及檢察官這些時日的付出表達由衷感謝，將尊重判決結果，也希望相關輿論能隨判決結果出爐而落幕，讓社會早日回歸平靜，願憾事不再發生。

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱慘遭友人姚宗秦以行刑式槍殺及棄屍山區，新北地院今重判姚男無期徒刑，稍早張劭斌委由律師發出聲明，表示沉冤得雪、真相大白。圖／周武榮律師提供
新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱慘遭友人姚宗秦以行刑式槍殺及棄屍山區，新北地院今重判姚男無期徒刑，稍早張劭斌委由律師發出聲明，表示沉冤得雪、真相大白。圖／周武榮律師提供

國民法官 棄屍

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