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新北市府副發言人親弟討債反被槍殺棄屍 凶嫌遭重判無期徒刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱疑似因金錢糾紛，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，再由梁姓友人協助棄屍山區，落網後一度辯稱是死者舉槍自轟，新北地方法院國民法官，今依殺人、槍砲及遺棄屍體罪，重判姚男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

今年5月10日，警方接獲24歲死者父母報案，指稱兒子外出訪友卻徹夜未歸，手機也不接，擔心發生意外，警方循線查出死者生前最後行蹤是去找從事魚產批發的25歲姚男。據了解，張、姚2人是多年前加油站工作的同事，後來變成好友，不料最後因錢反目。

姚男見警方上門十分緊張，推稱是張男掏出手槍朝後腦自轟喪命，自己因怕事情鬧大，於是找來認識多年的學弟梁男，協助將死者遺體以棉被包裹並塞進大塑膠箱，開車載到新北市五股區外寮路憲兵營區下，將遺體推往山坡底下。

經調閱沿線監視器，檢警確認姚、梁2人一同開車棄屍，同時在姚男車內找到一把裝有滅音管的改造手槍，同時發現死者槍傷在後腦，不太可能是舉槍自戕，幾經追問姚男才坦承殺人；梁男則辯稱不知箱裡裝屍體。

姚男供稱，因不滿死者以父親玩股票輸很多為由一再借錢，加上先前積欠70萬元未還，死者前帳未清，竟想再借50萬遭他拒絕，雙方為此爆發口角，自己於是持改造手槍自死者後腦開槍，造成死者當場頭部中彈斃命。

新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，新北地院國民法官今重判姚男無期徒刑，張劭斌也親自到庭聽判。記者蔣永佑／攝影
新北市政府副發言人張劭斌胞弟張威凱，遭男子姚宗秦持槍自後腦以行刑式槍殺，新北地院國民法官今重判姚男無期徒刑，張劭斌也親自到庭聽判。記者蔣永佑／攝影

棄屍 殺人

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