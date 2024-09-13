虛設投資公司吸金10億 刑事局搜出保險櫃7千多萬現金吃驚

刑事局南部打擊犯罪中心追查經濟犯罪，發覺李姓男子在台北設立金融投資公司涉嫌吸金，利用每單位30萬元、優惠存款年利率5% 至7％，吸引投資人投資。警方在李的總公司及台南分司，查扣現金7300萬元及4500美元4500元和多輛進口豪車，拘捕李等41人，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，李姓男子（38歲）自5年前，在台北市信義區設立金融資公司，推出「優惠存款」、「固定配息」等投資方案，在於社群媒體發廣告，透過舉辦說明會，招攬民眾投資外匯，涉嫌吸金。

刑事局南部打擊犯罪中心去年9月間獲報， 追查吸金內情，發覺他們利用未經核准的境外公司名義，以老式的吸金手法，1單位30萬元，年利率5% 至7％的投資方式，招攬投資人投資外匯，但實際上卻沒投資任何事業。

南打中心與新北、台南、高雄警方共組專案小組，報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，今年6月19日、8月21日發動2波搜索，分別在台北市信義區、台南市安平區李的總公司和台南分公司等地搜索，查扣現金7300餘萬元、4500美元、進口轎車4輛、手機、筆電、存摺、客戶資料、績效板和績效海報等證物，拘捕李和7名主要幹部，通知33名業務人員到案。