影／取得活株...觀音山私人墓園種大麻 警逮2男1女查扣93株

新北市公寓及墓園暗藏大麻植栽場，新北警方日前逮2男1女，查扣93株大麻及乾燥大麻花葉、種子及栽種設備一批，初估不法獲利折合市價達1000餘萬元。警詢後依違反製造二級毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後張男以15萬交保，雍女及陳男各5萬元交保候傳。

新北市刑大偵三隊針對毒品資料庫資料進行分析及整合，鎖定張姓男子（38歲）及雍姓女子（36歲）2人追查，發現2人在新北市新莊區中和街一處社區大樓承租公寓，涉嫌改造成栽種大麻溫室。警方跟監及蒐證後，本月10日上午持搜索票與新店警分局、新北保大霹靂小組聯手破門攻堅，一舉搗破該處大麻植栽場，當場查獲大麻活株93株，乾燥大麻花葉、種子及栽種設備一批，初估不法獲利折合市價達1000餘萬元。

據了解，原本從事二手車買賣的張男平時就喜歡種植花卉植物，因染上大麻毒癮，離職後突發奇想自行研究，透過架設自動化電子設備24小時調控，以「土耕法」方式種植大麻，張男不但自行栽種大麻，還將栽種要領分享給擔任私人墓園管理人的陳姓友人（41歲）並提供大麻活株約10株給他。

陳男為規避查緝，竟異想天開將大麻種植於新北市五股區觀音山上一處私人墓園深處，隔天下午為新北市刑大循線查獲，同樣難逃法網，但令專案小組驚訝的是，陳男竟先早一步在警方逮人前，放火燒燬所種植的大麻。

新北警方表示，高檢署近日執行「0902發掘施用大麻黑數專案」，新北警方於專案期間共計查獲大麻植栽場1處、施用持有大麻犯嫌88人、查扣大麻成品383.83公克及各式施用器具。警方呼籲，大麻具有成癮性、濫用性及社會危害性，長期施用會造成記憶及認知能力衰退等現象，大麻屬於公告管制第二級毒品，警方未來仍將貫徹「向下刨根」的執行原則，打造無毒家園。

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