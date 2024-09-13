台中裸男墜樓亡 屋內藏的「孵蛋機」警方分析是這暗語

台中25歲陳姓男子10日疑和黃姓女友全裸在家玩「情趣打水仗」，因濕滑不慎自10樓摔下，警方排除他殺但在屋內起獲俗稱「孵蛋機」的第二級毒品大麻煙油。警方研判，大麻煙油是新型毒品，「孵蛋機」應是毒品圈內特定術語，也可能是賣家自行取名規避查緝或銷售手法。

警方查，陳男（25歲）9月10日上午在黃女住處，趁對方家人不在時全裸玩起情趣打水仗，並以裝有肥皂水的寶特瓶潑灑，後來陳突然說想看風景，結果攀爬陽台時不慎因濕滑直接從10樓墜落死亡。

警方當時也在屋內查獲俗稱「孵蛋機」的第二級毒品大麻煙油、吸食器等，同時對死者抽血，並採集黃女尿液送驗，初步先依持有第二級毒品罪嫌將黃女移送台中地檢署，檢方複訊後請回。

有專責緝毒警員分析，「孵蛋機」可能是毒品圈內對於大麻煙油的特定術語，由於大麻煙油算是較新興的毒品型態，施用者會透過各種管道、暗網找上賣家，或是和不明的藥頭交易。

賣家為了規避檢警查緝，多會用特定暗語、術語稱呼毒品，也可能會自行取名，或是當作特殊銷售手法，因此大麻煙油、大麻煙但這類毒品的俗稱，會比以往傳統毒品來的更混亂，隨著時間、地域稱呼也不同。

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