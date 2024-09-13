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影／北市福德街槍案原因曝！宮廟捅腹流腸舊怨 上門尋仇開3槍傷人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天清晨6時許，3名男子到台北市信義區福德街派出所投案，其中持槍的29歲詹姓男子，及33歲呂姓男子、26歲林姓男子，表示早晨到台北市福德街呂姓男子家中開槍尋仇。

警方追查，發現起因與今年5月20日一處宮廟發生的平安宴糾紛有關。當時宮廟前一晚在信義區一處空地舉辦平安餐會，呂姓男子酒後持彈簧刀刺傷詹姓、盧姓男子腹部，兩人臟器外露被送醫，進加護病房觀察。警方查出，呂具竹聯幫平堂背景，事後被拘提依殺人未遂罪嫌移送。

被刺傷的詹姓男子不爽，近日在呂男住家附近勘查地形，今晨見呂男媽媽從外返家，尾隨其後進入老公寓，呂男媽媽開門後，三人立即侵入呂家，呂男媽媽大聲尖叫，吵醒正在睡夢中的呂男及呂父。

詹男發現呂男，立即連開三槍，其中一發子彈擊中呂，呂父過程中想阻止，右腳底不慎被流彈擦傷。

詹男開槍後和兩名友人離去，隨後向警方投案。

被尋仇的呂男家中有兩人受傷，分別是66歲呂姓屋主，右腳底受傷，39歲呂姓男子，右膝蓋中彈，目前都沒有生命危險；持槍及開槍的詹姓男子，因先前被刺傷的右腹舊傷傷口發作，三人已分別送醫治療。

目前全案查扣兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，警方正深入追查相關案情。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為詹男等人進入住家公寓影像。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為詹男等人進入住家公寓影像。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為犯案槍枝。記者廖炳棋/翻攝
詹姓男子因為日前在宮廟平安宴被刺傷，今晨夥同友人到仇家住家開槍尋仇，圖為犯案槍枝。記者廖炳棋/翻攝

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