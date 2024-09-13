北市福德街民宅開槍尋仇...2人送醫 槍手、共犯3人投案

台北市信義警分局指出，今天清晨6時許，3名男子到福德街派出所投案，其中持槍的29歲詹姓男子，及33歲呂姓男子、26歲林姓男子，表示早晨到福德街呂姓男子家中開槍尋仇。

被尋仇的呂男家中有兩人受傷，分別是66歲呂姓屋主，右腳底受傷，39歲呂姓男子，右膝蓋中彈，目前都沒有生命危險；持槍及開槍的詹姓男子，因先前右腹舊傷傷口發作，三人已分別送醫治療。