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北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

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北市福德街民宅開槍尋仇...2人送醫 槍手、共犯3人投案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義警分局指出，今天清晨6時許，3名男子到福德街派出所投案，其中持槍的29歲詹姓男子，及33歲呂姓男子、26歲林姓男子，表示早晨到福德街呂姓男子家中開槍尋仇。

被尋仇的呂男家中有兩人受傷，分別是66歲呂姓屋主，右腳底受傷，39歲呂姓男子，右膝蓋中彈，目前都沒有生命危險；持槍及開槍的詹姓男子，因先前右腹舊傷傷口發作，三人已分別送醫治療。

目前全案查扣兩把手槍、彈匣兩個、子彈8發，警方正深入追查相關案情。

台北市福德街民宅傳槍聲，兩人受傷送醫，涉案3人向派出所投案。示意圖／本報資料照
台北市福德街民宅傳槍聲，兩人受傷送醫，涉案3人向派出所投案。示意圖／本報資料照

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