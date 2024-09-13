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台中25歲男打水仗全裸墜樓亡 疑「孵蛋機」助興...女友毒品罪嫌送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區10日上午驚傳全裸男子自10樓墜落人行道死亡，還險砸到一旁的嬰兒車，警方調查陳姓死者當時疑和黃姓女友在屋內玩玩「情趣打水仗」，因溼滑才不慎墜樓，第一時間排除他殺，檢方也指示採集2人尿液、血液。因警方又在屋內查獲第二級毒品大麻煙油，依毒品罪將黃女移送。

警方查，陳男（25歲）今年4月才和黃姓女友認識，當天陳到女友與家人的住處，趁著家長都不在時與黃女全裸玩起情趣打水仗，並以裝有肥皂水的寶特瓶潑灑，後來陳突然說想看風景，結果攀爬陽台時不慎因濕滑直接從10樓墜落。

檢警相驗發現，陳男僅後腦杓有創傷，其他身體部位無明顯外傷，初判死因為高處墜落致死，不過仍指示對陳抽血、陳男女友驗尿，以釐清案發經過與死因，目前血、尿檢驗結果尚未出爐。

由於警方當時也在屋內查獲俗稱「孵蛋機」的第二級毒品大麻煙油、吸食器等，已經依持有第二級毒品罪嫌將黃女移送台中地檢署，檢方複訊後請回。

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案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

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