警察殉職定義放寬 基隆八堵、新北三重案適用

警政署宣布，經過政府相關部會研議，放寬警察殉職要件修法通過。記者廖炳棋／翻攝 警察人員人事條例施行細則修正放寬殉職規定，員警執勤遭受暴力以致死亡即符合殉職，內政部、銓敘部昨會銜發布生效。基隆市第三警分局八堵分駐所警員蘇昱鴻今年二月在駐地遭小貨車衝撞身亡、新北市三重警分局厚德派出所警員黃瑋震七月乘警車巡邏遭毒駕撞死等兩案，均適用新法，有機會被認定為殉職。

依警察人員人事條例施行細則，殉職指搶救災害、執行拘提或逮捕案犯等勤務及處理對生命有高度危險事故，遭受暴力或意外危害以致死亡。因條件限制，蘇昱鴻、黃瑋震恐難被認定為殉職，將影響撫卹。

警政署報請內政部邀銓敘部、行政院人事行政總處等相關主管機關研商修法，在執勤中遭受暴力以致死亡，即符合殉職，不再侷限於搶救災害、執行拘提或逮捕案犯、處理對生命有高度危險事故等要件。

新法適用於尚未經主管機關審核認定案件，蘇、黃兩案尚在審核階段。警界初估，兩警若經認定為殉職，撫卹金依年資俸點不同，分別多出七百萬至八百萬元；警察人員因公傷亡慰問金發給辦法本月四日也放寬，殉職一律發給兩千萬元，兩警遺族分別撫卹金加慰問金可領約三千萬元。

警政署表示，警察執勤遭受暴力危害以致死亡，部分案件依原規定難以認定為殉職，修正保障警察權益，使其勇於認事，並表彰執勤遭受暴力危害以致死亡警察功勳，給遺族更完善照顧。