高檢署「0902發掘大麻施用黑數專案」 扣大麻約4.5公斤

2017年起行政院推動「新世代反毒策略行動綱領」，台灣高等檢察署整合檢察、警察、調查、海巡、關務及憲兵六大緝毒系統，強力查緝毒品犯罪。高檢署整合全國22個地檢署並指揮22個司法警察機關及4個憲兵隊執行「0902發掘大麻施用黑數專案」 。

高檢署指出，第二級毒品大麻查獲量增加 ，2022年為1559.96公斤、1萬3001株；2023年為2338.5公斤、6692株，2024年1至6月為624.3公斤、1萬233株。相較地方檢察署辦理大麻案件偵結施用人數，2022年為639人，2023年為802人，2024年1至6月為601人，與上揭查獲量顯然不成比例，大麻施用者與傳統毒品施用者具有不同屬性，仍有未發掘的大麻施用黑數。

高檢署為壓制大麻犯罪，發掘施用黑數，導正施用者偏差觀念，維護國人身心健康，分別於2022年7月及今年3月，整合全國檢、警、憲力量，執行「擊落麻毒專案」及「0305發掘大麻施用黑數專案」 。擊落麻毒專案查獲販賣大麻被告34人、施用大麻被告68人；0305專案則向法院聲請取得438張搜索票，查獲大麻犯罪相關人數328人，其中大麻施用者為295人。

高檢署整合新北地檢署、新北市政府警察局、內政部警政署刑事警察局及高檢署檢察事務官，經由毒品資料庫，分析並整合大數據，再於今年9月9日發動「0902發掘大麻施用黑數專案」。

高檢署指出，0902專案歷經數次專案會議，整合基隆、台北、新北、士林、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、連江等22個地檢署指揮22個司法警察機關及4個憲兵隊，於今年9月9日起進行查緝，專案共向各地方法院聲請取得481張搜索票，實際執行455張，搜索地點484處，動員檢察官88人次、司法警察1329人次，共查獲大麻犯罪相關被告313人，其中施用大麻者270人，扣得大麻約4.5公斤、大麻製品350個、大麻植栽場1處、施用器具900個等物。

高檢署呼籲，大麻毒品已在全球氾濫，雖然有部分國家已合法化，但大麻具有成癮性、濫用性及社會危害性，對身心健康會產生危害，影響治安，在我國屬於第二級毒品。除了製造、運輸、販賣、轉讓、栽種係屬重罪外，施用大麻也是犯罪行為，切勿將施用大麻視為時尚或流行，輕忽其帶來的危害。