工程行掩護販毒 中市警逮7嫌查獲新興毒品彩虹菸

賴姓男子涉以工程行為掩護組成販毒集團，白天外出工作，晚上接單再派員工送毒，台中市警局少年隊循線逮捕賴男等7人，查獲新興毒品彩虹菸等贓證物，詢問後依法送辦。

台中市警局少年警察隊今天表示，今年初透過網路巡邏發現在網路上以暱稱「高山茶」的販毒集團，此集團並以高山茶包裝為微信APP（應用程式）大頭貼照片從事毒品交易。

警方組成專案小處蒐證數月後，鎖定集團位於台中市北屯區的毒品倉庫，並在今年5月至8月22日，針對倉庫、旗下員工、藥腳等住處執行數波偵辦行動，逮捕主嫌賴男（30歲）與成員共7人，並查獲毒品愷他命50餘公克、混合性毒品咖啡包350包、彩虹菸26支、捲菸器、販毒器具及所得現金等贓證物。

專案小組查出，毒品倉庫外觀以工程行為掩護，白天賴男等人外出工作，晚上賴男變成藥頭，利用通訊軟體負責接收毒品訂單，再派遣所屬員工任務派遣、送交貨、進補貨、記帳等分工。

警方指出，此次查獲毒品彩虹菸檢驗出第3級毒品成分「α-PiHP」，為近年迅速崛起的新興毒品，施用後會有心搏過速、血壓上升、呼吸困難、噁心嘔吐、腎臟損傷、橫紋肌溶解、痙攣抽搐等副作用，造成身體危害不亞於「喪屍毒品」，對青少年的身心危害甚鉅。

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