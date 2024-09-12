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刑事局設專案查緝大麻 1至6月搜出1千餘公斤

中央社／ 台北12日電

刑事局今天表示，全國警方同步執行「0902專案」查緝大麻，去年查獲2300餘公斤、近7000株大麻植株，今年至6月共搜出1353公斤、市價約20億元，將持續挖掘打擊大麻。

警政署刑事警察局發布新聞資料指出，近年查緝大麻總重量竄升，如去年共搜出2338.5公斤大麻，約為新台幣30億元至35億元，及6692株大麻植株；今年1至6月查獲1353公斤、約20億元，相較民國108年查獲218.83公斤、1426株植株，數據明顯成長。

刑事局表示，查獲施用大麻共802人次，與108年查獲627人次相比，施用人數與查緝數據不成比例，研判國內大麻市場需求增加，有必要深入打擊，全力挖掘施用大麻黑數，並擬定防制政策。

刑事局指出，為加強查緝大麻、深入清查施用族群，警政署制定打擊大麻毒品策略，針對個案及近期各地警局查獲運輸、栽種及販賣大麻案，深入追查毒品流向及組織網絡，並推動反毒友善通報網，以公私協力合作運行，鎖定可疑持有及施用大麻嫌疑對象。

警方表示，今年3月由台灣高等檢察署及警政署統籌規劃同步執行「0305」及後續執行「0902」專案，搜索484處、查獲大麻犯罪313人，其中施用大麻270人，查扣約4.5公斤大麻、350個大麻製品等。

經刑事局分析查獲案例發現，部分施用民眾宣稱大麻具治療難治型癲癇等療效，或有出入大麻合法化國家經驗，且有施用電子煙或使用大麻再製品等。

刑事局表示，大麻為二級毒品，雖各國管制大麻情形未相同，吸食大麻易影響中樞神經系統，出現妄想、幻覺等現象，民眾勿輕忽大麻對身心影響。

刑事局指出，為稽查有不當使用違法情形，會持續全力落實政府反毒政策，阻斷供給，持續掃蕩毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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