印尼妻趁夫酣睡拿石缽擊頭、刺喉殺死他 法官問「為何割掉生殖器」揭動機

桃園平鎮印尼籍外配 GAMIRAH 疑與魯姓丈夫不睦，趁丈夫熟睡時拿石缽重擊頭部，再持刀刺喉、切下生殖器，魯當場死亡。GAMIRAH 犯後伴屍4小時，自行到警局自首，檢方依殺人罪起訴，桃園地院判她8年徒刑，執行完畢後驅逐出境。案經上訴，台灣高等法院今辯論終結，GAMIRAH 說「非常抱歉、很後悔」，魯的胞兄則要求處以極刑。

受命法官吳祚丞今特別問 GAMIRAH（47歲） 割掉丈夫生殖器的動機？她答稱，「我生氣，他常常在外面找女人」。

GAMIRAH 疑長期遭魯家暴，身心不堪負荷；她的兒子已經21歲。2022年8月18、19日，GAMIRAH 因未經過同意駕駛丈夫的車出門，魯氣得毆打她，並恫稱「不會讓妳活過這個禮拜」。20日凌晨1點30分，GAMIRAH 趁丈夫酒後熟睡，拿石缽重擊丈夫頭部，再用利刃朝丈夫頸部猛刺，還將他的生殖器割掉。

魯因頭頸部鈍器傷及銳器傷，導致中樞神經休克、低血容性休克死亡。GAMIRAH 伴屍4小時後，同天凌晨5點58分到警局自首。警方獲報後到場勘查，扣得 GAMIRAH 殺害丈夫用的石缽、菜刀和料理刀。

律師主張 GAMIRAH 長期遭丈夫家暴，心理有極大恐懼，基於正當防衛才憤而殺人。桃院認為，GAMIRAH 犯案時被毆打辱罵的行為早已結束，無任何急迫性，且當時魯正熟睡，沒拿工具或物品抵擋，與正當防衛要件不合；另依精神鑑定報告，GAMIRAH 犯案時未達因精神疾病導致行為時的精神狀態。

法官認為 GAMIRAH 來台與被害人結為夫妻，未顧及夫妻情分，因遭被害人辱罵、毆打後心生殺意，她受到的家暴刺激並非不能尋求主管機關協助安置，或以其他理性、平和方式解決，考量她符合自首要件，案發後於警詢、偵查中均坦承犯行，判她8年刑。

高院今開庭，檢方指依桃園療養院的報告， GAMIRAH 並沒有因精神障礙而失去辨識能力，本案殺人事證明確，且死者是熟睡時被攻擊，不能說因遭家暴就用「殺人」來保護自己，建請合議庭駁回 GAMIRAH 上訴。

魯姓死者的胞兄說無法原諒 GAMIRAH ，並稱弟弟和弟媳常「互毆」，弟弟也遭家暴，臉曾被對方用酒瓶刺傷，他認為事發時 GAMIRAH 故意激怒弟弟，這是「預謀殺人」。

GAMIRAH 的律師認為社政、警政處理家暴都有其極限，受害的外籍配偶不敢求助，一審沒有以同理心來看待 GAMIRAH 的處境。律師說， GAMIRAH 體型嬌小、長期受暴，不趁對方睡覺時行防衛手段，難道要等他醒？他認為割生殖器的行為，是在對抗父權結構的壓迫。

GAMIRAH 在最後陳述時表示他非常抱歉、後悔，以後不會再做相同的事；審判長諭知10月17日宣判。

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