有「洞」就塞…3泰籍女子人體運毒 排出34顆海洛因球

3名年齡27至29歲泰國籍女子今年5月初受運毒集團利誘，共同將市價578萬餘元的34顆重約1157公克海洛因球，分別塞入肛門及陰道後，搭紅眼班機成功入境，在等候入住旅館時，先將部分海洛因球排出，海巡署接獲情資前往盤查，成功攔截，桃園地檢署偵結，將3泰女依運輸一級毒品起訴，目前收押中，未來判決確定後，須在台服刑再遞解出境。

起訴指出，泰國籍27歲OAKSONSAWAT SUDARAT、28歲KALAPHAKDEE AMPAPORN及29歲WONGKHAN SASITORN等3女，今年4月底至5月初某日，在泰國受不詳姓名的運毒集團成員委託，約定由3女自泰國以吞食毒品進入體內方式，非法運輸海洛因來台，事成後可獲得報酬。

4人謀議後，運毒集團成員先於今年5月7日晚間7點在泰國曼谷某飯店，將以保險套包裝的34顆海洛因球交給她們，由於3女無法將海洛因球吞下，於是在搭機前分別將海洛因球塞入肛門及陰道內後，一起搭乘5月8日凌晨3點10分獅子航空SL398號班機，並於上午7點15分抵達桃園國際機場。

起訴指出，3女順利入境後，共同搭小黃前往新北市三重區正義北路某美式漢堡店等待入住旅館，3女輪流進入廁所內，將體內部分海洛因球排出，後因海巡署新竹分署查緝隊接獲情資到場盤查，3女見事跡敗露，主動交出以排出的部分海洛因球，再由檢察官簽發的鑑定許可書將3女帶往桃園敏盛綜合醫院，排出其餘的毒品。

檢方調查時，3女皆坦承共同運輸海洛因來台過程的犯罪事實，總計分別在OAKSONSAWAT SUDARAT身上起出13顆、290.33公克，KALAPHAKDEE AMPAPORN身上起出11顆、268.25公克，WONGKHAN SASITORN身上起出10顆、258.62公克的海洛因毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885