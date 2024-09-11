影／行李藏近億元大麻花來台轉機 航警逮補港男及泰女

關務署台北關與航警局安檢大隊今年4月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現2件自泰國來台將轉往香港的行李X光顯像有異，開箱查驗後發現行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤，市價高達新台幣9千萬，海關交由航警續查，循線逮捕2名泰國籍及香港籍旅客，案經桃園地方檢察署偵辦5個多月後於近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，關務署台北關與航警局於4月間，查獲2名來自泰國的旅客在託運行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤，2名旅客原定自台灣轉機前往香港，卻在轉機過程中遭警方查獲。

張驄瀧指出，落網的24歲香港籍陳姓男子為香港某航空公司的地勤人員，他落網後辯稱是受不明身分男性友人邀請，招待前往泰國遊玩，他在返程時釋出自身行李額度供同行的62歲泰國籍女犯嫌使用，並由友人交付2個行李箱帶回，但陳男供稱是遭友人陷害將裝有大麻的行李箱託運來台，且不願交代清楚男性友人身分。

張驄瀧透露，陳男身為地勤人員，熟悉航空公司行李託運規則，明知使用航空器運輸毒品屬違法行為卻鋌而走險，調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，經過溯源追蹤已於近日起訴，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，呼籲民眾切勿以身試法。

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