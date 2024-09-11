快訊

雙劍值5億！大宇資轉讓《軒轅劍》、《仙劍》IP 兩大買家曝光

被公司直接無視！NewJeans力挺閔熙珍 不忍開直播全說了

美8月核心CPI略高於預期！美股期指跌、美債殖利率應聲上揚

影／行李藏近億元大麻花來台轉機 航警逮補港男及泰女

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊今年4月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現2件自泰國來台將轉往香港的行李X光顯像有異，開箱查驗後發現行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤，市價高達新台幣9千萬，海關交由航警續查，循線逮捕2名泰國籍及香港籍旅客，案經桃園地方檢察署偵辦5個多月後於近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，關務署台北關與航警局於4月間，查獲2名來自泰國的旅客在託運行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤，2名旅客原定自台灣轉機前往香港，卻在轉機過程中遭警方查獲。

張驄瀧指出，落網的24歲香港籍陳姓男子為香港某航空公司的地勤人員，他落網後辯稱是受不明身分男性友人邀請，招待前往泰國遊玩，他在返程時釋出自身行李額度供同行的62歲泰國籍女犯嫌使用，並由友人交付2個行李箱帶回，但陳男供稱是遭友人陷害將裝有大麻的行李箱託運來台，且不願交代清楚男性友人身分。

張驄瀧透露，陳男身為地勤人員，熟悉航空公司行李託運規則，明知使用航空器運輸毒品屬違法行為卻鋌而走險，調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，經過溯源追蹤已於近日起訴，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，呼籲民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

24歲香港籍陳姓男子為香港某航空公司的地勤人員，來台轉機時遭海關查獲他在託運行李內夾藏大麻花。圖／航警局提供
24歲香港籍陳姓男子為香港某航空公司的地勤人員，來台轉機時遭海關查獲他在託運行李內夾藏大麻花。圖／航警局提供
關務署台北關與航警局安檢大隊在來台轉機的旅客託運行李內，查獲大麻共45.304公斤，市價高達新台幣9千萬。圖／航警局提供
關務署台北關與航警局安檢大隊在來台轉機的旅客託運行李內，查獲大麻共45.304公斤，市價高達新台幣9千萬。圖／航警局提供

毒品 泰國 行李箱 香港

延伸閱讀

X光機活貓看成鴨賞？航警股長被控遭女陸商「色誘」 律師主張合理溝通

行李藏逾45公斤大麻！泰女與港男轉機遭逮 依毒品罪起訴

與人合夥私種307株大麻 他租屋管門禁…嘉檢偵結起訴

影／4寶媽夾帶千萬海洛英闖關 航警循線逮捕3台籍犯嫌

相關新聞

影／行李藏近億元大麻花來台轉機 航警逮補港男及泰女

關務署台北關與航警局安檢大隊今年4月間執行入境託運行李X光儀檢時，發現2件自泰國來台將轉往香港的行李X光顯像有異，開箱查...

你要「蛋」嗎？男扮女裝面交毒煙彈 辯稱不是刻意打扮是喜好

張姓男子這個月透過網路社群販賣毒品卡西酮類煙彈，警方網路巡邏發現循線於桃園龜山逮捕張男，搜扣毒品煙彈，一併帶回查辦，警詢...

狂買感冒藥製毒…台南煉毒男棄保潛逃 重操舊業栽跟頭

吳姓男子2年多前在台中等地四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安非他命，警方去年9月循線在台南安定租處逮...

台中男開豐田燈不亮 警一攔…查獲市價8萬毒咖啡包

台中市洪姓男子昨天開車行經北區時，因轎車牌照燈不亮，被保大巡邏警員發現，攔查後洪主動繳出背包內的47包毒咖啡包，重約16...

凱米颱風淹水槍枝受潮 嫌犯取出晾乾被逮、改造筆記也曝光

雲林縣北港警分局上月查獲一起非法持有槍砲案後，向上溯源，日前在水林鄉查獲有改造槍枝前科的黃姓犯嫌，並在屋內查獲15支長短...

擅闖車道…南警抓違規查獲毒品通緝犯還扣百餘克K毒

台南市林姓男子昨天傍晚5點多，徒步違規穿越安平區華平路車道，被騎機車巡邏經過的警員發現加以攔查後，他身上涉嫌攜帶100多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。