快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

行李藏逾45公斤大麻！泰女與港男轉機遭逮 依毒品罪起訴

中央社／ 桃園機場11日電

航警局今天宣布，破獲泰國籍女子與香港籍陳姓男轉機客，在託運行李夾藏逾45公斤大麻企圖闖關赴港，擔任航空公司地勤的陳男雖辯稱遭陷害，但仍依毒品危害防制條例起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關4月間，查獲自泰國來台轉機往香港的泰國籍及香港籍旅客，2人在託運行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤企圖闖關，由於市價高達新台幣數千萬，警方也成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

張驄瀧指出，調查發現，24歲的香港籍陳男為香港某航空地勤人員，落網後辯稱是受不明身分男性友人邀請，招待前往泰國遊玩，他在返程時釋出自身行李額度供同行的62歲泰國籍女犯嫌使用，並由友人交付2個行李箱帶回，但陳男供稱是遭友人陷害將裝有大麻的行李箱託運來台，且不願交代清楚男性友人身分。

張驄瀧說，陳男身為地勤人員，熟悉航空公司行李託運規則，明知使用航空器運輸毒品屬違法行為卻鋌而走險，調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，經過溯源追蹤已於近日起訴，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，呼籲民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 泰國 行李箱 香港

延伸閱讀

促進通關便捷 財政部砸近12億推數位海關再造計畫

男星過海關被捕「52萬現金被充公」 親還原內幕

關務署預計斥資11.8億 推動為期5年數位海關再造

與人合夥私種307株大麻 他租屋管門禁…嘉檢偵結起訴

相關新聞

你要「蛋」嗎？男扮女裝面交毒煙彈 辯稱不是刻意打扮是喜好

張姓男子這個月透過網路社群販賣毒品卡西酮類煙彈，警方網路巡邏發現循線於桃園龜山逮捕張男，搜扣毒品煙彈，一併帶回查辦，警詢...

狂買感冒藥製毒…台南煉毒男棄保潛逃 重操舊業栽跟頭

吳姓男子2年多前在台中等地四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安非他命，警方去年9月循線在台南安定租處逮...

台中男開豐田燈不亮 警一攔…查獲市價8萬毒咖啡包

台中市洪姓男子昨天開車行經北區時，因轎車牌照燈不亮，被保大巡邏警員發現，攔查後洪主動繳出背包內的47包毒咖啡包，重約16...

凱米颱風淹水槍枝受潮 嫌犯取出晾乾被逮、改造筆記也曝光

雲林縣北港警分局上月查獲一起非法持有槍砲案後，向上溯源，日前在水林鄉查獲有改造槍枝前科的黃姓犯嫌，並在屋內查獲15支長短...

擅闖車道…南警抓違規查獲毒品通緝犯還扣百餘克K毒

台南市林姓男子昨天傍晚5點多，徒步違規穿越安平區華平路車道，被騎機車巡邏經過的警員發現加以攔查後，他身上涉嫌攜帶100多...

審電信詐騙案 法院：政府「打詐國家隊」無成效

黃姓男子涉出資成立電信詐騙集團，向美國、加拿大一一七名華僑行騙，檢方起訴時痛批害台灣淪為「詐欺之島」；台中地方法院審理時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。