行李藏逾45公斤大麻！泰女與港男轉機遭逮 依毒品罪起訴

航警局今天宣布，破獲泰國籍女子與香港籍陳姓男轉機客，在託運行李夾藏逾45公斤大麻企圖闖關赴港，擔任航空公司地勤的陳男雖辯稱遭陷害，但仍依毒品危害防制條例起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關4月間，查獲自泰國來台轉機往香港的泰國籍及香港籍旅客，2人在託運行李內夾藏第二級毒品大麻共45.304公斤企圖闖關，由於市價高達新台幣數千萬，警方也成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

張驄瀧指出，調查發現，24歲的香港籍陳男為香港某航空地勤人員，落網後辯稱是受不明身分男性友人邀請，招待前往泰國遊玩，他在返程時釋出自身行李額度供同行的62歲泰國籍女犯嫌使用，並由友人交付2個行李箱帶回，但陳男供稱是遭友人陷害將裝有大麻的行李箱託運來台，且不願交代清楚男性友人身分。

張驄瀧說，陳男身為地勤人員，熟悉航空公司行李託運規則，明知使用航空器運輸毒品屬違法行為卻鋌而走險，調查後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，經過溯源追蹤已於近日起訴，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，呼籲民眾切勿以身試法。

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