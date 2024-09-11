你要「蛋」嗎？男扮女裝面交毒煙彈 辯稱不是刻意打扮是喜好

張姓男子這個月透過網路社群販賣毒品卡西酮類煙彈，警方網路巡邏發現循線於桃園龜山逮捕張男，搜扣毒品煙彈，一併帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，張姓男子（24歲）從事服務業的他，喜歡打扮成女性模樣，穿著女裝外出。這個月9日晚上，張男於社群軟體「X」張貼「需要蛋嗎？請找我」、「一顆2000元」等販毒訊息。

新莊警方網路巡邏發現，於當晚9時30分誘出張男在桃園市龜山區德明路63號附近面交。當天張男打扮成女裝到場，警一度誤以為張男是女兒身，經盤查其身分才知是男子，警詢問張男是刻意變裝規避警方查緝嗎？張男回說「不是」、「是自己喜歡打扮成女生模樣」。

警在張男身上搜扣三級毒品卡西酮類煙彈2顆、手機1支，一併帶回查辦。偵詢時，張男坦承犯行，辯稱煙彈是朋友給的，警詢後毒品危害防治條例罪嫌移送法辦。

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