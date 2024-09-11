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狂買感冒藥製毒…台南煉毒男棄保潛逃 重操舊業栽跟頭

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓男子2年多前在台中等地四處收購數十萬顆感冒藥丸，經自學以蒸餾萃取方式，製造安非他命，警方去年9月循線在台南安定租處逮人，查獲2.3公斤安非他命及製毒工具，還供租處藏匿通緝犯，吳製造第二級毒品處8年又犯藏匿人犯罪處4月。未料，他棄保潛逃再涉製毒，正由法院審理中。

檢警調查，吳於2021年10、11月起，前往高雄、屏東等化工行，購買各項製毒器具及化學原料，另至台中、彰化、嘉義等地各西藥房大量購入感冒藥，以便提煉甲基安非他命先驅產物麻黃素。

2022年4、5月間，他承租安定租屋處，陸續將製造毒品設備、化學原料搬運至該處著手製造第二級毒品甲基安非他命。他將感冒膠囊分離，收集內含粉末提煉麻黃鹼、假麻黃鹼，以俗稱「紅磷法」方式，經由鹵化、氫化、純化程序，過程中經混合、攪拌、加熱、冷卻、脫乾等製造行為，而製造甲基安非他命。

期間，卓男因施用第二級毒品案件，台南地院判處4月確定，經台南地檢署通知到案執行，經傳拘未到後，檢方發布通緝，四處躲藏。吳則提供租屋處供卓藏匿。台南警方毒品溯源時，去年9月底循線查獲。

吳坦承不諱，在警詢、偵訊及審理時自白外，在租屋處內扣得相關粉末、液體證物及器具，經送鑑定，分別檢出二級毒品甲基安非他命，四級毒品先驅原料假麻黃鹼、苯基丙酮成分，現場查扣二級毒品甲基安非他命純質淨重2381多公克，四級毒品假麻黃鹼純質淨重1088多公克、苯基丙酮純質淨重164多公克等物。

台南地院審酌，吳高中畢業，僅因貪圖利益，即製造甲基安非他命，且成品純質淨重高2381多公克，數量龐大，高度戕害他人身體健康，且危害社會治安，且吳先前即曾因販賣第二級毒品遭法院判刑紀錄，雖辯護人為他辯稱因前案販賣毒品案件尚未經執行，吳未受教化，不得以此作為加重其刑的事由，然他因販賣毒品案件被判決，卻仍自行製造第二級毒品，其行為較販賣毒品更為惡劣。

台南地院指出，吳在本案經交保後，棄保潛逃，於逃亡期間，再次犯下製造第二級毒品甲基安非他命犯行，正由本院審理中，顯見他未能記取教訓，仍心存僥倖，繼續製造毒品，危害社會，其行為惡性甚高。法官認他製造第二級毒品處8年，又犯藏匿人犯罪處4月，可上訴。

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警方去年9月循線在台南安定租處逮人，查獲2.3公斤安非他命及製毒工具等證物。圖／讀者提供
警方去年9月循線在台南安定租處逮人，查獲2.3公斤安非他命及製毒工具等證物。圖／讀者提供
台南地院指出，吳男在本案經交保後，棄保潛逃，於逃亡期間，再次犯下製造第二級毒品甲基安非他命犯行，正由本院審理中，行為惡性甚高。圖／讀者提供
台南地院指出，吳男在本案經交保後，棄保潛逃，於逃亡期間，再次犯下製造第二級毒品甲基安非他命犯行，正由本院審理中，行為惡性甚高。圖／讀者提供

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