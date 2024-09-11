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台中男開豐田燈不亮 警一攔…查獲市價8萬毒咖啡包

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子昨天開車行經北區時，因轎車牌照燈不亮，被保大巡邏警員發現，攔查後洪主動繳出背包內的47包毒咖啡包，重約168公克，市價超過8萬元，不過洪辯稱，毒品是以9000元的價格購買，警方存疑，將追查毒品來源，全案警詢後依毒品罪函送台中地檢署偵辦。

台中市警局保大昨晚9時許，巡經北區中清路、英才路，發現洪姓男子（23歲）駕駛的轎車牌照燈不亮，警方前往攔查，洪面對盤查，手部顫抖、精神不濟、不停咳嗽，還拿出隨身攜帶佛牌，以求保佑，行為古怪引起警方懷疑。

經進一步盤查後，洪自知難以狡辯，主動交出背包內的47包毒品咖啡包，重約168公克，市價約8萬多元，洪辯稱毒品是向身分不詳的人士，以9000元的價格購買，因明顯低於市價，警方存疑，全案警詢後依毒品罪送辦。

台中市保大隊長施永昭表示，打擊毒品犯罪是警方維護治安的重要工作，未來將持續貫徹市警局長李文章的「73328」警政策略，加強臨檢和巡邏，嚴厲打擊毒品犯罪。

他也呼籲，青少年、市民珍惜自身健康，遠離毒品，「拉K一時，尿布一世」，毒品不僅無法改善生活，反而會對健康造成嚴重危害，千萬不要輕易嘗試。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市洪姓男子昨晚開車行經北區時，因車牌燈不亮遭警攔查，查獲市價8萬多元的毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子昨晚開車行經北區時，因車牌燈不亮遭警攔查，查獲市價8萬多元的毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子昨晚開車行經北區時，因車牌燈不亮遭警攔查，查獲市價8萬多元的毒品咖啡包。記者陳宏睿／翻攝
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