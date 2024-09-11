凱米颱風淹水槍枝受潮 嫌犯取出晾乾被逮、改造筆記也曝光
雲林縣北港警分局上月查獲一起非法持有槍砲案後，向上溯源，日前在水林鄉查獲有改造槍枝前科的黃姓犯嫌，並在屋內查獲15支長短槍，據了解，黃嫌使用鐵工常用工具改造槍枝，原本將槍枝藏在隱匿處，因凱米颱風受潮，將槍枝取出晾乾，沒想到一舉被警方查獲，檢方已將黃嫌聲請羈押禁見獲准。
雲林縣警局今年7月至9月6日，接連破獲詐團、非法槍械、黑幫等案，陸續逮捕擁槍不法分子18人、查扣各式非法槍械25枝、改造兵工場1處，並查獲詐騙集團31團175人、拘捕82人、羈押犯嫌34人、查扣涉案9輛車(市值近千萬元)、不法所得總價值近3千萬元，另掃蕩黑道幫派2件12人到案。縣長張麗善今與雲林縣警友會理事長吳政憲頒發53萬5千元破案慰勉金。
現場展示查扣槍枝、疑似不法所得等物，其中，北港警分局上月查獲槍砲案後，持續窮追不捨、向上溯源，掌握1名反覆改造槍枝習性的黃姓犯嫌，經雲林地檢署檢察官尤開民指揮偵辦，9月4日在水林鄉查獲黃嫌的改造兵工廠，當場查扣短槍11支、長槍2支、模擬槍2支、長短槍子彈共245發、改造工具1批(含切割機、鑽床及零組件等工具) 等不法贓證物。
據指出，黃嫌有鐵工背景，多年前就有改造空氣槍前科，這次被查扣的是使用2020年前合法的操作槍、模擬槍，用鑽床、車床、電鑽等傳統鐵工具改造成的火藥槍，現場還發現黃嫌的改造筆記。
據了解，黃嫌以短槍每支4、5萬元的代價賣槍，長槍售價更高，原本他都將槍枝藏在隱密處，因為凱米颱風造成兵工廠所在的倉庫淹水，他將槍枝取出在屋內晾乾，一舉被查獲。
雲林地檢署表示，黃嫌涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項之未經許可製造具殺傷力之槍砲及同法第12條第1項未經許可製造子彈等罪，犯罪嫌疑重大，所犯是5年以上重罪，且有串證、逃亡及反覆實施之虞，5日已向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。
雲林縣警局長李建民呼籲，不要輕忽雲警團隊的偵查能量，只要膽敢在雲林轄境內為非作歹，最終都難逃警方手掌心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言