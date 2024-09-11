擅闖車道…南警抓違規查獲毒品通緝犯還扣百餘克K毒

台南市林姓男子昨天傍晚5點多，徒步違規穿越安平區華平路車道，被騎機車巡邏經過的警員發現加以攔查後，他身上涉嫌攜帶100多公克K他命毒品，還因毒品案被判刑6月9月未到案執行，今年5月遭南投地檢署通緝。

市警四分局育平派出所巡邏警員，昨天傍晚5點多騎機車巡邏經過在華平路上發現一名男子擅自穿越車道趨前盤查，男子閃爍其詞啟人疑竇，果然在細加盤檢下，查獲男子攜有百餘克三級毒品K他命，身分是毒品通緝犯。

據了解，林嫌(26歲)因涉犯毒品案被判處6年9月的有期徒刑，卻未於規定時間入監服刑，今年5月遭南投地檢署發布通緝後，躲回台南老家藏匿。身上查獲三級毒品K他命(共136公克)、4萬6200元及手機等證物，尿液初篩呈二、三級毒品陽性反應，警詢後違反毒品防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並解送南投地檢署歸案。

分局長曹儒林表示，法網恢恢疏而不漏，警方落實盤查因而緝獲通緝犯，協助踐行刑事訴訟最後一道程序，更防止大量毒品濫用戕害國民身心健康，後續將追查是否有上下游或集團共犯，嚴正執法打擊犯罪，籲請民眾發現可疑或不法情事，可向鄰近派出所提供相關資訊，一同守護安平。

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