審電信詐騙案 法院：政府「打詐國家隊」無成效

賴清德總統日前出席「2024全面阻絕詐騙論壇」，表示打詐視同作戰，不成功絕不罷休。記者曾吉松／攝影

黃姓男子涉出資成立電信詐騙集團，向美國、加拿大一一七名華僑行騙，檢方起訴時痛批害台灣淪為「詐欺之島」；台中地方法院審理時直言，國內詐騙氾濫使司法機關癱瘓，政府成立打詐國家隊「至今無明顯成效」，考量黃涉案已詰問完畢，命卅萬交保、施以科技監控；全案近日宣判。

檢警調查，黃男去年七月在台中出資成立電信詐騙機房，由成員透過不詳管道取得民眾個資，鎖定美、加華僑，佯稱是Rogers電信公司客服人員、領導等，誆稱「手機有異常發送騷擾簡訊，可能是個資外洩且門號被盜辦，須向公安報案」。

被害人相信，詐團就將電話轉接給冒充大陸公安、檢察官的第二、第三線話務手，稱要作資金清查，多名華僑上當依指示匯款。

台中地檢署去年九月逮獲多名成員，清查美加等地受害者多達一一七人，詐團共犯都在台灣，先行起訴多名成員，法院依詐欺等罪判二至六年不等。檢方溯源查獲黃男，四月起訴。

審理時黃男否認犯罪，多次聲請解除禁見、停止羈押。但該詐團機房被查獲後，黃多次變換住所，共犯落網時還換發護照準備出國；法院認為國內詐騙案極為氾濫，已使警察、司法機關幾近癱瘓，「就算政府成立跨部會打詐國家隊，至今也未見任何明顯成效」，一度裁定延長羈押。

考量全案辯論終結，黃被羈押超過八個月，法院本月裁定他卅萬交保、限制住居，科技監控八個月。