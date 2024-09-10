快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他尿失禁…送醫1小時離奇身亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站地下街日前發生命案，王姓男子是遊民，酒醉跑去Z區地下街閒晃，卻踢倒店家廣告立牌，蔡姓男子見狀上前制止，雙方爆發口角，王男不爽，持麵包刀返回現場揮砍，蔡男額頭、下巴濺血送醫，儘管當下還有呼吸心跳，傷勢也非致命傷，卻一小時後身亡。由於蔡男尿失禁，醫生懷疑「驚嚇過度身亡」；確切死因待本周五法醫解剖釐清。

中正一分局忠孝西路派出所5日晚上11時30分獲報，北車Z區地下街有人持刀揮舞，趕抵現場，是兩名傷者以及一名地下街保全盧姓男子，傷者王男（45歲）和蔡男（65歲）都攤倒在地，王男意識清楚、額頭撕裂傷，蔡男意識不清、臉部有明顯刀傷濺血，協助2人送醫，並查扣地上一把麵包刀；蔡男6日凌晨0時30分宣告不治。

保全盧男表示，當時在看監視器畫面，發現2人拉扯，立刻上前制止，孰料王男離開後，2分鐘又返回現場，這次持刀亂揮，所幸警方來得快，王男才罷手。

警方調查，王男是遊民，當天在信義區喝酒，從北捷板南線市政府站搭車來北車地下街閒晃，期間踢倒某化妝品店地上看版，受委託幫忙管理地下街秩序的蔡男上前詢問狀況，2人爆發口角，地下街盧姓保全制止，孰料王男走去他原本寄放包包的置物櫃，拿出一把麵包刀追砍蔡男。

警方指出，蔡男傷勢不重，儘管臉部有傷痕，但並非致命傷，卻在送醫後身亡，連醫生也不太清楚狀況，由於死者在現場有尿失禁狀況，懷疑是「驚嚇過度」；惟確切死因待周五解剖後釐清。

王男供稱，自己不是故意要殺人的，多推拖酒醉不清楚狀況，警方在他包包內查獲安非它命殘渣袋8包、吸食器1組，警詢後依傷害致死、毒品罪移送法辦；檢察官複訊後責付家屬。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方查扣安非它命殘渣袋8包、吸食器1組。記者翁至成／翻攝
警方查扣安非它命殘渣袋8包、吸食器1組。記者翁至成／翻攝
警方把涉嫌殺人的王姓男子逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
警方把涉嫌殺人的王姓男子逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案一把麵包刀。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案一把麵包刀。記者翁至成／翻攝
北車Z區地下街日前發生遊民砍人事件，傷者送醫後身亡。記者翁至成／翻攝
北車Z區地下街日前發生遊民砍人事件，傷者送醫後身亡。記者翁至成／翻攝

保全 命案 殺人 毒品 遊民

延伸閱讀

答應送酒醉已婚女返家卻帶返自家硬上 判賠60萬

高雄旅館浴缸裸女屍命案 家暴前男友否認殺人...今收押禁見

獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 兩關鍵點遭警戳破

影／高雄旅館命案死者曾遭水泥工男友煙灰缸打頭 多次家暴分分合合

相關新聞

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他尿失禁…送醫1小時離奇身亡

台北車站地下街日前發生命案，王姓男子是遊民，酒醉跑去Z區地下街閒晃，卻踢倒店家廣告立牌，蔡姓男子見狀上前制止，雙方爆發口...

學生套房分裝毒品 逮6人

竹聯幫東堂許姓男子涉指示小弟偽裝成大學生，在東吳大學附近租學生套房做為大麻及毒煙彈分裝廠，刑事局逮捕許男五人及趙姓毒品上...

通緝犯拒檢撞傷路人...警查出2日也拒檢 害警車撞計程車

王姓通緝犯今天開車遇警攔檢，被追到百福社區時涉嫌開車衝撞警車企圖逃逸，警方開了2槍，再破窗逮人。警方查出，王男2日在市中...

趁塞車逮人…通緝犯拒捕開車衝撞警車 警開2槍破窗

基隆市因案被通緝的王姓男子，今天傍晚開車出門時，在八堵一帶被警方發現行蹤。警方跟蹤王男進入百福社區，趁塞車時出面逮人，王...

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

目前效力於PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔，上月底在北市大安區某酒店狂歡後酒後駕車，因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見...

毒品通緝男酒店狂歡 掛假車牌被警攔…下場關5年

郭姓男子因販賣毒品被判刑5年，不入監遭通緝，昨天凌晨跑到北市大安區夜店喝酒，酒後找代駕正要回家，被巡邏員警發現懸掛假車牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。