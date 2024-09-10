北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他尿失禁…送醫1小時離奇身亡

台北車站地下街日前發生命案，王姓男子是遊民，酒醉跑去Z區地下街閒晃，卻踢倒店家廣告立牌，蔡姓男子見狀上前制止，雙方爆發口角，王男不爽，持麵包刀返回現場揮砍，蔡男額頭、下巴濺血送醫，儘管當下還有呼吸心跳，傷勢也非致命傷，卻一小時後身亡。由於蔡男尿失禁，醫生懷疑「驚嚇過度身亡」；確切死因待本周五法醫解剖釐清。

中正一分局忠孝西路派出所5日晚上11時30分獲報，北車Z區地下街有人持刀揮舞，趕抵現場，是兩名傷者以及一名地下街保全盧姓男子，傷者王男（45歲）和蔡男（65歲）都攤倒在地，王男意識清楚、額頭撕裂傷，蔡男意識不清、臉部有明顯刀傷濺血，協助2人送醫，並查扣地上一把麵包刀；蔡男6日凌晨0時30分宣告不治。

保全盧男表示，當時在看監視器畫面，發現2人拉扯，立刻上前制止，孰料王男離開後，2分鐘又返回現場，這次持刀亂揮，所幸警方來得快，王男才罷手。

警方調查，王男是遊民，當天在信義區喝酒，從北捷板南線市政府站搭車來北車地下街閒晃，期間踢倒某化妝品店地上看版，受委託幫忙管理地下街秩序的蔡男上前詢問狀況，2人爆發口角，地下街盧姓保全制止，孰料王男走去他原本寄放包包的置物櫃，拿出一把麵包刀追砍蔡男。

警方指出，蔡男傷勢不重，儘管臉部有傷痕，但並非致命傷，卻在送醫後身亡，連醫生也不太清楚狀況，由於死者在現場有尿失禁狀況，懷疑是「驚嚇過度」；惟確切死因待周五解剖後釐清。

王男供稱，自己不是故意要殺人的，多推拖酒醉不清楚狀況，警方在他包包內查獲安非它命殘渣袋8包、吸食器1組，警詢後依傷害致死、毒品罪移送法辦；檢察官複訊後責付家屬。

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