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趁塞車逮人…通緝犯拒捕開車衝撞警車 警開2槍破窗
基隆市因案被通緝的王姓男子，今天傍晚開車出門時，在八堵一帶被警方發現行蹤。警方跟蹤王男進入百福社區，趁塞車時出面逮人，王拒檢並開車衝撞警車，警開了2槍制止並破窗抓人，在車內發現疑似毒品，帶回偵辦。王男逃逸過程中，撞傷1名路人，送醫治療後無大礙。
據了解，20多歲王男因涉詐欺、毒品多條罪名遭通緝，基隆警三分局百福派出所員警今天下午約6點發現王男行蹤，一路跟至在百福社區攔檢王男時，王開車衝撞警車拒檢。警員朝他開的租賃車輪胎開了2槍，接著破窗，開車門將他接出車外制伏。
警方將王男帶回派出所製作筆錄，完成後解送地檢署歸案。王男逃逸過程中，撞傷1名路人，消防局獲報派遣救護車將他送往汐止國泰醫院治療後脫險。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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