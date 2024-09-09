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男欠200萬遭擄13小時 高雄警攔車救人逮2男、2嫌在逃

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

羅姓男子昨天凌晨1時許在美術館特區附近停車場遭4人擄走，鼓山警分局獲報，昨下午在屏東萬丹攔截擄人車輛，救出羅男並逮捕押人的黃姓、蘇姓男子，羅供稱是欠下200萬元債務，但債務來源避重就輕，因蘇、黃、羅等3人均有詐欺、毒品等前科，不排除羅遭擄另有隱情，因還有2嫌在逃，警方全力追緝中。

鼓山警方昨凌晨接獲民眾報案，稱見到美術館附近停車場有1名男子遭多人徒手強拉上車帶走，員警獲報後到場採證，調閱監視器沿線追緝，鎖定2輛涉案車輛及3名男子，案發約13小時後，成功在屏東萬丹攔查到作案車輛，救出在車上的羅男。

羅男獲救後手腳及身體多處擦挫傷，經送醫治療後無大礙，警方另在車上逮捕押走羅男的黃姓、蘇姓男子，羅獲救後自稱是欠黃男一方約200萬元債務，因昨天凌晨談判失敗，才被黃男等人押走。

據了解，羅男因涉嫌偽造文書被通緝，且有毒品、通緝等前科，遭逮的黃男、蘇男也有詐欺、傷害、組織等案底。

因3人未吐實債務來源，警方不排除另有隱情，將朝妨害自由、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押黃男、蘇男，至於另兩名在逃犯嫌則待緝捕到案。

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警方在屏東萬丹鄉救出遭擄的羅姓男子，並逮捕押人的黃姓、蘇姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方在屏東萬丹鄉救出遭擄的羅姓男子，並逮捕押人的黃姓、蘇姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方在屏東萬丹鄉救出遭擄的羅姓男子，並逮捕押人的黃姓、蘇姓犯嫌。記者張議晨／翻攝
警方在屏東萬丹鄉救出遭擄的羅姓男子，並逮捕押人的黃姓、蘇姓犯嫌。記者張議晨／翻攝

債務 屏東 毒品

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