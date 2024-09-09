毒品通緝男酒店狂歡 掛假車牌被警攔…下場關5年

郭姓男子因販賣毒品被判刑5年，不入監遭通緝，昨天凌晨跑到北市大安區夜店喝酒，酒後找代駕正要回家，被巡邏員警發現懸掛假車牌，當場逮捕，同步查獲毒品愷他命一包及折疊刀一把，警詢後依法送辦，通緝部分一併解送歸案。

北市大安警方8日凌晨4時許，在忠孝東路四段執行守望勤務，巡邏車內「智慧警勤輔助系統」顯示前方車輛疑似為AB車，員警趨前盤查，發現車內座2個人，詢問了解，原來是酒客酒後要返家，酒客找代駕。

當時代駕司機就在駕駛座，而車主郭男（22歲）則醉醺醺的在後座，司機表示，幫忙泊車兼代駕，正要駛離去新北板橋，員警遂轉向郭男盤查，他十分不配合，拒絕出示證件，員警依法檢查車身號碼，證實車輛使用偽造車牌，立刻強勢拔牌扣車，隨後把人帶回派出所查證身分。

郭男被查出通緝身分，去年9月被新北地檢署發布妨害兵役、毒品通緝犯通緝，更因販賣毒品被新北地院判刑5年未到案，經員警曉以大義，他才坦承懸掛假車牌，並配合員警製作筆錄。

郭男供稱，因原車牌逾檢註銷，為了避免被攔查，在臉書社團以數千元為代價購買偽造車牌上路，警方在他身上還查獲愷他命一包及折疊刀一把，警詢後依行使偽造特種文書、毒品罪移送法辦；通緝部分解送歸案。

警方指出，警政署8月下旬將高公局通報AB車資料匯入「智慧警勤輔助系統」，可自動辨識比對，呼籲民眾勿懸掛偽造車牌。

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