快訊

新北後備旅打靶傳意外 槍枝不明原因擊發「營長中彈」

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品通緝男酒店狂歡 掛假車牌被警攔…下場關5年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

郭姓男子因販賣毒品被判刑5年，不入監遭通緝，昨天凌晨跑到北市大安區夜店喝酒，酒後找代駕正要回家，被巡邏員警發現懸掛假車牌，當場逮捕，同步查獲毒品愷他命一包及折疊刀一把，警詢後依法送辦，通緝部分一併解送歸案。

北市大安警方8日凌晨4時許，在忠孝東路四段執行守望勤務，巡邏車內「智慧警勤輔助系統」顯示前方車輛疑似為AB車，員警趨前盤查，發現車內座2個人，詢問了解，原來是酒客酒後要返家，酒客找代駕。

當時代駕司機就在駕駛座，而車主郭男（22歲）則醉醺醺的在後座，司機表示，幫忙泊車兼代駕，正要駛離去新北板橋，員警遂轉向郭男盤查，他十分不配合，拒絕出示證件，員警依法檢查車身號碼，證實車輛使用偽造車牌，立刻強勢拔牌扣車，隨後把人帶回派出所查證身分。

郭男被查出通緝身分，去年9月被新北地檢署發布妨害兵役、毒品通緝犯通緝，更因販賣毒品被新北地院判刑5年未到案，經員警曉以大義，他才坦承懸掛假車牌，並配合員警製作筆錄。

郭男供稱，因原車牌逾檢註銷，為了避免被攔查，在臉書社團以數千元為代價購買偽造車牌上路，警方在他身上還查獲愷他命一包及折疊刀一把，警詢後依行使偽造特種文書、毒品罪移送法辦；通緝部分解送歸案。

警方指出，警政署8月下旬將高公局通報AB車資料匯入「智慧警勤輔助系統」，可自動辨識比對，呼籲民眾勿懸掛偽造車牌。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方查扣折疊刀一把。記者翁至成／翻攝
警方查扣折疊刀一把。記者翁至成／翻攝
警方查扣郭姓男子懸掛的偽造車牌。記者翁至成／翻攝
警方查扣郭姓男子懸掛的偽造車牌。記者翁至成／翻攝
郭姓男子身背5年徒刑，未到案遭通緝，昨天跑來北市大安區喝酒，雖然找代駕未酒駕，但因懸掛假車牌遭員警盤查，遭逮送辦。記者翁至成／翻攝
郭姓男子身背5年徒刑，未到案遭通緝，昨天跑來北市大安區喝酒，雖然找代駕未酒駕，但因懸掛假車牌遭員警盤查，遭逮送辦。記者翁至成／翻攝
警方查扣毒品愷他命一包。記者翁至成／翻攝
警方查扣毒品愷他命一包。記者翁至成／翻攝

假車牌 新北 毒品 通緝

延伸閱讀

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

詐團黑吃黑！當街搶155萬現金搭捷運逃逸 警抓變裝3嫌

5盒榴槤巧克力藏136顆海洛因闖關 刑事局逮6人送辦

違停市場旁乘客吸毒 員警一旁全都錄...抓人車主落跑

相關新聞

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

目前效力於PLG桃園璞園領航猿球星周儀翔，上月底在北市大安區某酒店狂歡後酒後駕車，因開車違規用手機遭巡邏員警攔查，員警見...

毒品通緝男酒店狂歡 掛假車牌被警攔…下場關5年

郭姓男子因販賣毒品被判刑5年，不入監遭通緝，昨天凌晨跑到北市大安區夜店喝酒，酒後找代駕正要回家，被巡邏員警發現懸掛假車牌...

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

新北市板橋區三民路一處民宅近期因出入人士複雜，附近民眾不堪其擾立即報警。海山警方獲報經多日蒐證，昨天下午向新北地方法院申...

詐團黑吃黑！當街搶155萬現金搭捷運逃逸 警抓變裝3嫌

詐騙集團黑吃黑，今年9月6日以陳嫌為首的詐騙集團成員3人，在北市山區民權東路三段，當街搶走王男背包新台幣155萬元，隨後...

偵查隊長喝花酒、涉包庇地下匯兌遭起訴 新職今剛報到就要停職

宜蘭羅東分局偵查隊代理隊長陳建志今天才剛報到新職，卻因2019年間擔任北市刑大偵二隊隊長期間，接受招待飲宴喝花酒，收受地...

違停市場旁乘客吸毒 員警一旁全都錄...抓人車主落跑

台南永康兵仔市場人潮洶湧，一名蘇姓男子搭朋友便車趁車主下車買東西，心想人潮多趁機在車內吸毒，剛好警察經過見有車違停阻礙通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。