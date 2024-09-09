菲籍移工狠殺女友...臟器全沖馬桶 國民法官審理日期曝
桃園中壢一名菲籍移工蜜雀兒，來台工作已有8年，去年7月間與交往2年的同鄉男友馬克在租屋處起口角，竟遭馬克勒頸持刀揮砍，大量出血死亡，然而馬克竟殺紅眼將她開腸剖肚，甚至將部分臟器沖入馬桶，隨後偷走提款卡。桃園地檢署偵結依家暴殺人罪嫌起訴，今桃園地院開準備庭並抽出國民法官，預計11月18日開庭由國民法官庭審理。
日前桃園地檢署檢察官陳玟君調查後，認為被告馬克所為觸犯家庭暴力防治法殺人、刑法損壞屍體及竊盜罪嫌，依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。今桃園地院開準備庭，討論接下來審理庭將爭執馬克應如何量刑，預計11月18日開庭審理，同時今抽出200位候選國民法官，並在60天內確認抽中者的意願，屆時選出6名國民法官、2名備位國民法官審理，預計在11月19日或20日宣判。
起訴書指出，30歲VELASCO MARK DAVE（中文譯名馬克）與36歲RED MICHELLE SELDA（中文譯名蜜雀兒）前為交往2年情侶，曾同居在蜜雀兒位於中壢區的租屋處。
去年7月17日晚間6點多，馬克與蜜雀兒在租屋處因感情問題起口角，馬克竟痛下殺心，先使掐勒女友頸部致無法動彈，隨即持刀猛刺女友腹部、胸口及頸部，造成蜜雀兒多處是傷，大量失血，其中胸口處的傷口貫穿左上肺葉和刺入左心室深度達5至7公分死亡。
然而馬克犯案後為毀屍滅跡，先將屍體拖至廁所沖洗血跡，隨即竟以廚房的切肉刀自女友胸口處至腹部剖開，並將多個體內器官分割後沖入馬桶，又拿漂白水往屍體沖淋，試圖毀壞屍體。
當晚馬克取走蜜雀兒皮夾內的金融卡、銀行提款卡及手機，再將部分人體器官及沾血的物品裝入垃圾袋，帶出門丟棄在八德區公司宿舍垃圾桶，僅留2張金融提款卡。由於蜜雀兒隔日未到班，雇主及仲介上門尋人驚覺不對嚇壞報警，警方在當天逮到犯案男友，揭發驚人分屍命案。
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