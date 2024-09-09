新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

新北市板橋區三民路一處民宅近期因出入人士複雜，附近民眾不堪其擾立即報警。海山警方獲報經多日蒐證，昨天下午向新北地方法院申請搜索票，會同保大霹靂小組警員前往攻堅，警方破門進入後當場查獲屋內40歲鄭男及37歲丁女一對毒鴛鴦，查扣依托咪酯成品、菸彈及分裝器具，2人依毒品罪送辦後遭法官收押。

據了解，海山警方日前接獲民眾檢舉，在板橋區三民路一民宅出入人員複雜，深夜還不時傳出喧鬧聲。警方原本懷疑該處為賭場，經多日蒐證後判斷應為毒窟，昨天下午立即向新北地方法院申請搜索票，並會同保大霹靂小組警員前往攻堅。

警方破門進入後迅速將屋內40歲鄭姓男子及37歲丁姓女子制伏，並起出毒品吸食器、殘渣袋、不明粉末15包重30公克、依托咪酯成品、菸彈及製毒分裝器具。警方調查發現鄭男及丁女為情侶，在該民宅承租出租套房，2人坦承施用毒品，但堅決否認販毒。警方詢後將2人依毒品罪嫌送辦，新北地院法官裁定2人均收押禁見，警方也將持續溯源追查毒品上游。

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