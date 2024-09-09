快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區三民路一處民宅近期因出入人士複雜，附近民眾不堪其擾立即報警。海山警方獲報經多日蒐證，昨天下午向新北地方法院申請搜索票，會同保大霹靂小組警員前往攻堅，警方破門進入後當場查獲屋內40歲鄭男及37歲丁女一對毒鴛鴦，查扣依托咪酯成品、菸彈及分裝器具，2人依毒品罪送辦後遭法官收押。

據了解，海山警方日前接獲民眾檢舉，在板橋區三民路一民宅出入人員複雜，深夜還不時傳出喧鬧聲。警方原本懷疑該處為賭場，經多日蒐證後判斷應為毒窟，昨天下午立即向新北地方法院申請搜索票，並會同保大霹靂小組警員前往攻堅。

警方破門進入後迅速將屋內40歲鄭姓男子及37歲丁姓女子制伏，並起出毒品吸食器、殘渣袋、不明粉末15包重30公克、依托咪酯成品、菸彈及製毒分裝器具。警方調查發現鄭男及丁女為情侶，在該民宅承租出租套房，2人坦承施用毒品，但堅決否認販毒。警方詢後將2人依毒品罪嫌送辦，新北地院法官裁定2人均收押禁見，警方也將持續溯源追查毒品上游。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

霹靂小組警員破門攻堅。記者黃子騰／翻攝
霹靂小組警員破門攻堅。記者黃子騰／翻攝
警方在出租套房內逮捕鄭男及丁女。記者黃子騰／翻攝
警方在出租套房內逮捕鄭男及丁女。記者黃子騰／翻攝

攻堅 毒品

延伸閱讀

詐團黑吃黑 當街搶155萬現金搭捷運逃逸 警抓變裝3嫌

竹聯幫東堂成員扮大學生租屋 套房拿來當毒品分裝場

影／貓山王巧克力藏海洛因 市價200萬警飛車攔截抓6人

見妻搭其他男人車…新北男醋勁大發攀車窗遭拖行200公尺 2男互告

相關新聞

偵查隊長喝花酒、涉包庇地下匯兌遭起訴 新職今剛報到就要停職

宜蘭羅東分局偵查隊代理隊長陳建志今天才剛報到新職，卻因2019年間擔任北市刑大偵二隊隊長期間，接受招待飲宴喝花酒，收受地...

毒品通緝男酒店狂歡 掛假車牌被警攔…下場關5年

郭姓男子因販賣毒品被判刑5年，不入監遭通緝，昨天凌晨跑到北市大安區夜店喝酒，酒後找代駕正要回家，被巡邏員警發現懸掛假車牌...

新北毒鴛鴦租房開毒趴 海山警攻堅逮人扣毒畫面曝光

新北市板橋區三民路一處民宅近期因出入人士複雜，附近民眾不堪其擾立即報警。海山警方獲報經多日蒐證，昨天下午向新北地方法院申...

詐團黑吃黑！當街搶155萬現金搭捷運逃逸 警抓變裝3嫌

詐騙集團黑吃黑，今年9月6日以陳嫌為首的詐騙集團成員3人，在北市山區民權東路三段，當街搶走王男背包新台幣155萬元，隨後...

違停市場旁乘客吸毒 員警一旁全都錄...抓人車主落跑

台南永康兵仔市場人潮洶湧，一名蘇姓男子搭朋友便車趁車主下車買東西，心想人潮多趁機在車內吸毒，剛好警察經過見有車違停阻礙通...

偵查隊長涉護航地下匯兌業 喝花酒拿燕窩貪汙不正利益起訴

羅東分局偵查隊長陳建志，2020年間任職北市警局北投分局偵查隊長，遭爆料曾到有女陪侍的「茶桌店」喝酒遭調職。士林地檢署調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。