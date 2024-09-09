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詐團黑吃黑！當街搶155萬現金搭捷運逃逸 警抓變裝3嫌

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團黑吃黑，今年9月6日以陳嫌為首的詐騙集團成員3人，在北市山區民權東路三段，當街搶走王男背包新台幣155萬元，隨後進入中山國中捷運站變裝逃逸。中山警分局當天晚上在松山區、新北八里的汽車旅館逮捕陳等3人到案，查扣百萬餘元贓款、安非他命毒品3包，全案依搶奪、毒品等罪嫌送辦。

警方調查，52歲王姓男子一周前，在網路上應徵投資公司外派員，實際上是詐騙集團車手，9月6日上午11時許依指示到中山區民權東路三段88號「收投資款」，與1名女子面交收下新台幣155萬元，走到巷弄隨即遭48歲鄭男、39歲蔡女、40歲陳男搶走背包。

王男報案稱，向投資人收錢後，被搶走款項，不知道自己應徵到詐團工作，根本不認識陳等3人。

警方專案小組調查，3名犯嫌分頭逃逸，並在中山國中捷運站會合、換裝，鄭男蔡女逃往松山區一處商旅，警方當天下午5時許逮獲2人，查扣背包105萬餘元贓款；當晚10時許在新北八里一家汽車旅館查獲陳男到案，查扣8萬元贓款及安非他命毒品3包約30餘克。

全案依搶奪、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，將續查詐騙集團其他共犯及贓款來源。中山分局呼籲，「犯罪零容忍」將持續打擊各類暴力犯罪，保障市民生命、財產安全，也提醒民眾注意隨身包包，如有發現任何可疑情事，請立即向警方報案，以維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查扣王男遭搶奪的贓款1百萬餘元現金。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣王男遭搶奪的贓款1百萬餘元現金。記者蕭雅娟／翻攝
48歲鄭男、39歲蔡女、40歲陳男涉嫌當街搶走王男背包1百55萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝
48歲鄭男、39歲蔡女、40歲陳男涉嫌當街搶走王男背包1百55萬元現金。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 詐騙集團 贓款

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