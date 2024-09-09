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有違偵查不公開？「沈慶京1500」隨身碟曝光 北檢今分案辦洩密

5盒榴槤巧克力藏136顆海洛因闖關 刑事局逮6人送辦

中央社／ 台中9日電

呂姓男子等人組成跨國運毒集團，先在馬來西亞將一級毒品海洛因包裝成榴槤巧克力再走私來台，經關務署發現有異，攔查通報警方；刑事局中打日前循線逮捕呂男等6人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方於民國113年4月間，接獲財政部關務署台北關通報，攔查到1件貨品以食品名義，自馬來西亞進口來台的可疑包裹，經查驗發現包裹內5盒榴槤巧克力，夾藏136顆第一級毒品海洛因（總重668公克）。

刑事局中打獲報後，立即與南投縣警察局刑事警察大隊、竹山分局與台中市警察局豐原分局及彰化縣警察局和美分局等單位共組專案小組調查。

經辦案人員監控追緝，於4月18日在南投縣名間鄉地區，將出面領貨的57歲賴女查緝到案，並同步追緝幕後主嫌44歲呂男及共犯41歲鄧女、43歲張男等3人到案；後續溯源追查，循線在台中、桃園地區將負責仲介及協助運毒的32歲林男及49歲羅女2人查緝到案。

警方查出，運毒集團將毒品海洛因，在馬來西亞加工包裝成榴槤巧克力後走私運送來台；另外，呂姓主嫌為躲避警方查緝，設下層層斷點接運毒品，在收取毒品包裹後，還飛車一路逃竄，最後在南投縣竹山鎮濁水溪堤防旁產業道路，遭警方攔截圍捕查緝到案。

警方全案詢後，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將呂男等6人移送南投地檢署偵辦。

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南投縣 毒品 馬來西亞

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