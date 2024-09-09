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違停市場旁乘客吸毒 員警一旁全都錄...抓人車主落跑

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康兵仔市場人潮洶湧，一名蘇姓男子搭朋友便車趁車主下車買東西，心想人潮多趁機在車內吸毒，剛好警察經過見有車違停阻礙通行，上前開單時發現有人大剌剌吸毒，錄下畫面後開車門逮人。蘇男因太專心吸毒，根本沒發現員警在車窗旁全都錄；車主倒是眼尖機警、見警察馬上逃逸無蹤。

永康分局復興派出所所長陳榮坤表示，員警昨天巡邏人來人往的永康兵仔市場，行經勝利街90巷時發現路旁有轎車紅線違規停車，上前取締。沒想到一靠近車輛駕駛座時，卻發現駕駛座沒人，不過一旁乘客座位上一名男子正在使用K盤刮取K他命。

警方表示，蘇男因眼中只剩K他命，完全沒注意員警已經在車窗邊站了好幾分鐘，一轉頭看到警察嚇了一跳，自知難逃法網，乖乖配合下車並交付毒品。蘇男因一時的毒癮發作，竟然大膽在路旁車內旁若無人的吸食，現場查扣K他命37.64公克、K盤2個，詢後依違反毒品危害防制條例案移請檢方偵辦。

有民眾質疑，乘客吸毒當場查獲、車主也落跑不見人影，為什麼不進一步追查車主是否也涉案？只對停紅線的車主開違停罰單。

警方表示，雖然車主不見人影、乘客吸毒當場查獲，警方仍只能對停紅線的車主開違停罰單，就算車主有前科，也不能因此就假設車主也有吸毒或違法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

違停市場旁乘客吸毒員警一旁全都錄，當場抓人，車主卻是落跑。圖／讀者提供
違停市場旁乘客吸毒員警一旁全都錄，當場抓人，車主卻是落跑。圖／讀者提供
違停市場旁乘客吸毒員警一旁全都錄，當場抓人，車主卻是落跑。圖／讀者提供
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違停市場旁乘客吸毒員警一旁全都錄，當場抓人，車主卻是落跑。圖／讀者提供
違停市場旁乘客吸毒員警一旁全都錄，當場抓人，車主卻是落跑。圖／讀者提供

吸毒 警察 車主

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