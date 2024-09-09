竹聯幫東堂成員扮大學生租屋 套房拿來當毒品分裝場

竹聯幫東堂許姓成員指示小弟偽裝成大學生，再台北市某知名學校附近承租學生套房，實則拿來做為大麻及毒煙彈等分裝工廠，刑事局南部打擊犯罪中心獲報後，日前發動搜索，帶回許男等5人及趙姓毒品上游，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

檢警今年4月查獲趙姓毒品上游，趙擔任販毒集團的控台成員，負責媒介旗下藥頭以「埋包」方式交付大麻、Ｋ他命及含大麻成分的毒煙彈等毒品。

警方首波查緝趙男到案後，鎖定趙男媒介竹聯幫東堂許姓成員，由許在台北市某知名大學附近承租學生套房，成員偽裝成學生跟房東簽約，再利用套房當掩護，分裝大麻毒品、煙油等物，再由「埋包手」運輸配送至全台各地出貨。

日前刑事局南打與高雄市警局少年隊合作，由雄檢檢察官趙期正指揮發動搜索，在許男等人承租的套房內，查獲大麻1.92公斤、愷他命1.25公斤、大麻煙油284支、開心水340瓶等毒品，幾乎時下熱門的毒品都有供貨，市價估逾500萬元。

檢警偵訊時，許男、趙男等人均坦承交易毒品，全案警詢後，許男及小弟等5人均依毒品危害防制條例移送雄檢偵辦。

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