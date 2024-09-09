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偵查隊長涉護航地下匯兌業 喝花酒拿燕窩貪汙不正利益起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

羅東分局偵查隊長陳建志，2020年間任職北市警局北投分局偵查隊長，遭爆料曾到有女陪侍的「茶桌店」喝酒遭調職。士林地檢署調查，陳建志在2019年間涉特殊護航能力，包庇地下匯兌業者「高董」，頻繁接受喝花酒，貪得無厭索要燕窩禮盒做公關、刻意引刑事局員警私下喝花酒，告知選前警方大規模掃蕩地下匯兌。檢方認定陳涉違背職務收受不正利益10萬餘元，今依貪汙、包庇犯罪組織等，起訴陳等3人。

起訴指出，綽號大支的偵查隊長陳建志，因地下匯兌業者「高董」高豐達遭查緝後積極尋求庇護，2019年6月至同年12月間，陳在時任北市刑大偵二隊隊長期間，涉頻繁接受招待飲宴及有女陪侍招待喝花酒，且收受高和下游業者陳坤忻，無償提供並寄送的「130盒燕窩禮盒」不正利益，甚至貪得無厭再來年春節預先索要現貨燕窩禮盒，違背職務未依法舉報、查緝高、陳經營的地下匯兌犯罪組織。

檢方指出，陳建志涉為圖個人享受，展現在警界人脈和特殊護航能力，2019年6月11日至隔日凌晨，涉刻意引介偵辦高銀行法案件的刑事局第九偵查大隊隊長、警員、隊員3人，與高私下會面飲宴、喝花酒。陳指示高訂下北市松山區「海峽會」餐廳包廂，高則安排酒店經紀叫5名小姐陪吃飯，每人4小時1萬元價格；高在餐會向案件承辦人打探偵辦進度，也拍下陳建志酒後放縱照片留存，陳接受餐飲、女陪侍招待，1萬2388不正利益。

陳建志涉在2019年間，涉接受高招待到有女陪侍的維多利亞酒店、麗園酒店等處所，不正利益不詳；當年中秋節要求高購買燕窩禮盒替他做公關，還要求一併後續寄送，高和陳2人涉拿出地下匯兌營運金，從泰國訂購130盒價值約7萬5400元新台幣的燕窩禮盒，郵寄到士林、北投等地，加上由資費，共同交付價值7萬9950元的不正利益給陳建志。

陳建志在2019年12月間，涉要求高提供「現貨」燕窩禮盒作為農曆春節公關品，傳送訊息「謝謝兄弟，麻煩你再交代一下」高回覆「哥我已經交代他了，你再把名單發給他就好」陳建志回覆「永遠謝謝兄弟相挺」，高還提醒「哥不要這麼說，這是小事情我的事情再麻煩你了，感謝感謝」

檢方追查，在2019年12月間，高、陳從泰國回國通關異常，擔憂被警方列管調查，約陳建志到中山區地下室酒吧飲宴，涉招待陳1萬5187元不正利益，席間陳建志回應通關異常狀況，違背職務「告知選前將大規模掃蕩地下匯兌」。

陳建志涉積極指導高等人「如何湮滅證據及其他規避警方查緝」，包含「警察都會監聽」、「刪除手機及電腦資料」、「更換跑外務的人員」、「不要同一個點待太久」、「並暫停外務送款」、 「相關經營據點已不安全」。高遭拘提後將偵辦動態告知高的丁姓同黨，協助業者分析情勢。

陳建志辯稱，曾經搭過高董司機的車，不知高的工作內容，只知道是做貿易；每年三節都會花10萬元送禮，有支付6到7萬元現金給高，但沒有相關紀錄。

檢方認定，陳建志涉違背職務方式包庇高等人經營的地下匯兌犯罪組織，並累積收受不正利益至少達10萬7525 元。今依涉犯貪汙治罪條例有調查職務之人違背職務收受不正利益罪嫌，及組織犯罪防制條例包庇犯罪組織罪嫌起訴；高、陳2名地下匯兌業者依貪汙「對於公務員交付不正利益者罪嫌」起訴。

2019年間任職北市刑大偵查隊長陳建志，涉特殊護航包庇地下匯兌業者，接受喝花酒、拿燕窩禮盒，遭依貪汙違背職務收受不正利益罪嫌起訴。圖／本報資料照片
2019年間任職北市刑大偵查隊長陳建志，涉特殊護航包庇地下匯兌業者，接受喝花酒、拿燕窩禮盒，遭依貪汙違背職務收受不正利益罪嫌起訴。圖／本報資料照片
2019年間任職北市刑大偵查隊長陳建志，涉特殊護航包庇地下匯兌業者，接受喝花酒、拿燕窩禮盒，遭依貪汙違背職務收受不正利益罪嫌起訴。圖／翻攝臉書
2019年間任職北市刑大偵查隊長陳建志，涉特殊護航包庇地下匯兌業者，接受喝花酒、拿燕窩禮盒，遭依貪汙違背職務收受不正利益罪嫌起訴。圖／翻攝臉書

地下匯兌 貪汙 酒店

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