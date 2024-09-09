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影／貓山王巧克力藏海洛因 市價200萬警飛車攔截抓6人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣呂姓男子疑與馬來西亞毒梟接頭，利用貓山王榴槤巧克力為掩護，分裝市價200萬元的海洛因，今年4月間輸入台灣時，被海關發現，刑事局中打報請檢方指揮偵辦，今年陸續分三波行動，帶回呂男等涉案5人，查扣668克的海洛因，若流入市面，將影響2000人次吸食，檢方依毒品罪，聲押呂等6人獲准，近日偵結起訴。

刑事局中打在今年4月間接獲關務署台北關通報，從馬來西亞進口的巧克力包裹疑藏毒品，經查驗發現，以5盒以貓山王榴槤巧克力包裝的零食，藏有136顆海洛因，總重668克，全案經報請南投地檢署檢察官李英霆指揮後，與南投縣刑大、竹山警分局、台中市豐原警分局、彰化縣和美警分局等單位，合組專案小組偵辦。

檢警先在今年4月18日在南投民間地區，查獲出面領貨的賴女（57歲）查緝到案，並同步追緝幕後呂姓男子（44歲）、鄧女（41歲）、張男（43歲）等3人到案；後續溯源，分別在今年4月、7月間，在台中、桃園等地，將負責仲介、協助運毒的林男（32歲）、羅女（49歲）等2人查緝到案，全案依毒品罪移送後，檢方聲押6人獲准。

檢警調查，呂男等人以「化整為零」方式，將毒品海洛因加工包裝成榴槤巧克力，企圖逃過海關輸台，呂為躲避警方查緝，設下層層斷點接運毒品。

呂男等人在檢警偵查期間，收取包裹後，一路高速行駛，專案小組在後方跟監蒐證，順利南投縣竹山鎮濁水溪堤防旁產業道路，攔截圍捕呂男等人到案。

刑事局呼籲，毒品嚴重影響社會治安及國人身心健康甚鉅，參與製造、運輸、販賣第一級毒品更為刑事重罪，一經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法，將持續與財政部關務署合作將毒品「攔截於關口」，並全力打擊毒品犯罪，以維護國民安居樂業之生活。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警今年4月在南投縣攔截圍捕，查緝呂男等人到案。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警今年4月在南投縣攔截圍捕，查緝呂男等人到案。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警今年4月在南投縣攔截圍捕，查緝呂男等人到案。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警今年4月在南投縣攔截圍捕，查緝呂男等人到案。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝
南投縣呂姓男子利用巧克力包裝輸入海洛因，檢警查扣668克海洛因，市價約200萬元。記者陳宏睿／翻攝

南投縣 毒品 馬來西亞

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