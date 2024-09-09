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黑幫酒店開打 警連七天掃黑逮百人

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市大安區警方逮獲幫派份子。記者翁至成／翻攝
台北市大安區警方逮獲幫派份子。記者翁至成／翻攝
北市大安區「威斯汀」酒店上月遭砸，警方查出是四海幫海岳堂與竹聯幫靜安會糾紛引發，發動「靖城專案」掃黑，七天掃蕩百人，包括砸店的海岳堂廿二人。刑事局和台北市刑大也將兩堂口列為掃蕩重點目標。

警方調查，今年五月廿三日海岳堂新舊任堂主交接，會後新堂主招待各幫大老至「威斯汀」喝酒，花七十八萬元消費，隔天凌晨要離場時海岳堂廿八歲王姓男子和李姓男子至二樓上廁所，與靜安會成員董姓男子發生衝突。

廿三歲董男是「威斯汀」酒店幹部，當時在廁所外跟廿八歲陶姓女友吵架，以為王、李想「英雄救美」，爆發肢體衝突，王、李二人被打傷，王男更被推下樓梯摔斷左腿，雙方事後互控傷害。

上月廿八日雙方到北市中正區公所調解，酒店方三男一女要求王、李撤告，口氣不佳，雙方再衝突，又被警方函送法辦。

綽號「小羽」的廿九歲四海幫海岳堂幹部黃姓男子，認為小弟調解前又被打，靜安會欺人太甚，當晚向「威斯汀」訂包廂，假扮客人出動廿二人前往砸店，但未傷人；警方事後帶回黃男等八人，其他十四人也陸續到案，依妨害秩序等罪送辦。

北市警方為此發動為期一周「靖城專案」，掃蕩海岳堂，另瓦解詐欺機房，拘提另案詐團車手熊姓男子，查出熊男因欠錢，張姓鄰居推薦工作當車手，熊男領第二次就不想做了，被張持槍恐嚇，循線再逮捕張男，查獲改造手槍和七發子彈。

北市 車手 酒店

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