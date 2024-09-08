大安酒店被砸...警專案逮111人 車手：被鄰居拿槍逼迫領錢
台北市大安區上月發生酒店遭砸事件，警方強勢掃黑，一舉逮獲四海幫海岳堂等幫眾22人，同步擴大掃蕩不法犯罪，再查獲79名犯嫌。警方在抓詐欺車手熊姓男子時，向上溯源發現，他是被鄰居張姓男子持槍脅迫領錢，持票逮人，果真查獲貝瑞塔改造手槍一把、子彈7顆，警詢後依槍砲罪送辦。
四海幫海岳堂「小羽」黃姓男子（29歲）不滿小弟受傷調解不成，發現對方是竹聯幫靜安會分子，上月29日凌晨率22人至對方大安區忠孝東路四段的高檔酒店「威士汀」砸店，警方當下逮黃男等8人到案，事後再抓14人到案送辦。
大安警方為了打擊黑幫氣焰，當天立刻規劃「靖城掃黑專案」，專案七天內抓到通緝犯17人、毒品案11人、詐欺車手7人、失蹤人口1人、其他各類刑案43人，共79人。
警方在專案期間，逮捕一名在超商ATM取款的熊姓男子（57歲），他不法提領5筆23萬元，他警詢時稱，自己是被「鄰居」逼迫取款的，稱「我原本不想做（車手）了，但他拿著槍逼我，我也沒辦法」，員警原本不相信，認為他是在「唬爛」，事後清查發現，還真有此事。
警方依據事證，持拘票、搜索票逮捕涉嫌持槍的張姓男子（45歲），在他機車座椅內查獲貝瑞塔改造手槍一把、子彈7顆，警詢後依槍砲、恐嚇等罪移送法辦，檢方複訊後聲押，法官裁定交保。
警方在專案期間，還在新北市新莊區搗破黃姓男子（26歲）為首的詐欺機房，查扣新台幣27萬餘元、賓士汽車一輛、點鈔機等物品，粗估不法獲利約1000萬元。
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