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菲移工殺女友 臟器全沖入馬桶

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

菲籍移工馬克與同鄉女友去年7月17日晚間在女友中壢租屋處爭吵起殺心，不僅殺死女友還將部分臟器沖入馬桶毀屍滅跡，隨即切下右小腿骨，刮除肌肉組織後，連同沾血衣褲一併帶回八德公司宿舍丟棄，桃園地檢署偵結起訴，依家庭暴力罪之殺人案起訴，下周將由國民法官審理。記者陳恩惠／翻攝
菲籍移工馬克與同鄉女友去年7月17日晚間在女友中壢租屋處爭吵起殺心，不僅殺死女友還將部分臟器沖入馬桶毀屍滅跡，隨即切下右小腿骨，刮除肌肉組織後，連同沾血衣褲一併帶回八德公司宿舍丟棄，桃園地檢署偵結起訴，依家庭暴力罪之殺人案起訴，下周將由國民法官審理。記者陳恩惠／翻攝
來台工作有八年的菲籍女子「蜜雀兒」，去年與同鄉小男友馬克在租屋處發生爭吵，竟遭馬克勒頸持螺絲刀揮砍攻擊，全身多處傷口大出血死亡，詎料馬克殺紅眼竟將她開腸剖肚，部分臟器還沖入馬桶，行凶後還拿走女友提款卡並再切下右小腿骨帶回宿舍丟棄，桃園地檢署近日依家暴殺人、損壞屍體等罪起訴馬克，本周由國民法官審理。

起訴指出，馬克（卅歲）與蜜雀兒（卅六歲）同居在蜜雀兒中壢區租屋處。去年七月十七日，馬克不滿蜜雀兒感情生變，竟痛下殺心，先用雙手掐勒頸部使女友無法呼吸，再持螺絲刀向女友腹部、胸口、頸部連續刺殺，造成蜜雀兒頭頸部、軀幹、四肢共十七處刺傷，其中胸口處傷口貫穿左上肺葉，刺入左心室深度達五至七公分，大量出血而死亡。

馬克為毀屍滅跡，將女友屍體拖至廁所沖洗血跡後，以廚房的切肉刀從胸口處至腹部剖開，將消化道、肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟、腎上腺、腸繫膜分割成小塊沖入馬桶，切下右小腿骨並刮除小腿骨上的肌肉組織，清理廁所血跡後，拿漂白水往屍體沖淋，以此方式毀壞蜜雀兒屍體。

馬克除清理廁所並清潔自身後，拿蜜雀兒的衣物沾取洗衣粉，清理床墊旁拖行屍體所流下的血跡，當晚還取走蜜雀兒皮夾內的兩張提款及手機，再將刮除肌肉組織的右小腿骨，連同沾血衣褲、床單、枕頭套、布娃娃及自己血衣褲，裝入垃圾袋後離去。

馬克返回公司宿舍，將垃圾袋丟入垃圾子母車內，又返回宿舍將蜜雀兒的手機零件拆卸，丟在宿舍走廊上的垃圾筒，並將兩張提款卡放入自己皮夾，由於蜜雀兒翌日未到班，雇主及仲介上門尋人，驚見分屍命案報警，警方旋即於逮捕馬克到案，檢方聲押獲准。

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