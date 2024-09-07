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桃園機場飯店安全人員「不安全」 盜員工證件賣帳戶遭訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢吳姓男子去年4月間在桃園機場某五星級飯店擔任安全人員，趁工作人員進出須持證件換門禁卡的機會，以謝男名義註冊虛擬通貨平台BitoPro會員帳號，賣給詐團行騙，案經3名被害人提告，循線查出吳男涉案，桃園地檢署偵結，依偽造文書、個人資料保護法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

起訴指出，39歲吳姓男子2021年間因幫助洗錢案件，經法院判處徒刑，執行徒刑易服社會勞動中，去年4月間任職於機場五星飯店的安全人員，藉著收受、保管工作人員進入工作場所提出的身分證件，換取門禁卡之際，於4月19日以謝男證件正反面影本，向英屬維京群島幣託科技公司台灣分公司註冊虛擬通貨平台BitoPro會員帳號，作為收受現金儲值、兌換虛擬通貨及轉出至他錢包使用。

吳男註冊後沒幾天便以新台幣500元代價，出售給詐騙集團成員使用，導致想借錢週轉或是玩網路遊戲的曾男、高雄陳女及台南許男，分別於4月25、26日和5月21日將5000元、10000元、6030元的保證金匯入謝男虛擬幣帳號後才知受騙提告。

檢警調閱BitoPro會員帳號循線找上謝男，遭謝否認，並根據申請基本資料，發現張貼的個人照片為吳姓男子，根據帳號登入IP位置與吳的中壢區戶籍地址相同，而會員綁定的銀行帳號也是吳所有，吳男的犯行足堪認定，依法起訴。

桃園中壢吳姓男子去年任職機場某五星飯店工作人員時，涉嫌以謝姓飯店職員名義申登虛擬幣會員，並以500元賣給詐騙集團行騙，桃園地檢署偵結，依偽造文書、個人資料保護法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園中壢吳姓男子去年任職機場某五星飯店工作人員時，涉嫌以謝姓飯店職員名義申登虛擬幣會員，並以500元賣給詐騙集團行騙，桃園地檢署偵結，依偽造文書、個人資料保護法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園機場 詐騙集團 飯店

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