桃園機場飯店安全人員「不安全」 盜員工證件賣帳戶遭訴

桃園中壢吳姓男子去年4月間在桃園機場某五星級飯店擔任安全人員，趁工作人員進出須持證件換門禁卡的機會，以謝男名義註冊虛擬通貨平台BitoPro會員帳號，賣給詐團行騙，案經3名被害人提告，循線查出吳男涉案，桃園地檢署偵結，依偽造文書、個人資料保護法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。

起訴指出，39歲吳姓男子2021年間因幫助洗錢案件，經法院判處徒刑，執行徒刑易服社會勞動中，去年4月間任職於機場五星飯店的安全人員，藉著收受、保管工作人員進入工作場所提出的身分證件，換取門禁卡之際，於4月19日以謝男證件正反面影本，向英屬維京群島幣託科技公司台灣分公司註冊虛擬通貨平台BitoPro會員帳號，作為收受現金儲值、兌換虛擬通貨及轉出至他錢包使用。

吳男註冊後沒幾天便以新台幣500元代價，出售給詐騙集團成員使用，導致想借錢週轉或是玩網路遊戲的曾男、高雄陳女及台南許男，分別於4月25、26日和5月21日將5000元、10000元、6030元的保證金匯入謝男虛擬幣帳號後才知受騙提告。