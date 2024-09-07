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苗警開6槍仍兔脫 男子被逮：因闖紅燈才跑給警察追

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警方偵辦一起毒品案件，昨（6日）凌晨2點多在後龍鎮高鐵六路鎖定1輛可疑涉案小轎車，警匪一路追逐7公里，進入苗栗市區圍捕時，因對方衝撞警車，警員連6槍仍遭兔脫；警方專案小組昨午順利查獲逃逸人車，卻未發現危禁物品，今天上午訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將杜姓男子移送偵辦。

竹南警方指出，昨凌晨2點左右，28歲杜姓男子駕駛白色小轎車，途經後龍鎮高鐵六路時，發現後方有巡邏警車尾隨後，即加速沿路闖紅燈違規往苗栗市方向逃逸。現場警車一路追緝至苗栗市英才路執行攔檢時，突遭該車衝撞，員警為避免生命身體受傷，使用警槍射擊6發，仍遭杜嫌開車逃脫，現場未造成人員受傷。

天亮後，警方在後龍鎮新港地區一處道路涵洞尋獲該輛白色轎車，駕駛逃逸無蹤，經採證左前輪胎有彈痕，車身並無其他彈孔，車內也未發現危禁物品。

全案警方報請苗栗地方檢察署偵辦並組成專案小組，昨午3點多循線在苗栗市拘提杜姓駕駛到案。據了解，杜男在警訊時避重就輕，僅供稱因闖紅燈違規害怕遭警察取締，才會一路跑給警察追；至於杜男有無前科或幫派背景、是否涉及毒品案，警方均不願證實，僅稱暫不採信杜嫌說法，訊後依妨害公務、公共危險罪將他移送地檢署偵辦。

全案警方訊後依妨害公務、公共危險罪將杜嫌移送地檢署偵辦。圖／警方提供
全案警方訊後依妨害公務、公共危險罪將杜嫌移送地檢署偵辦。圖／警方提供
昨天亮後，警方在後龍鎮新港地區一處道路涵洞尋獲該輛白色轎車，在車內並未發現危禁物品。圖／警方提供
昨天亮後，警方在後龍鎮新港地區一處道路涵洞尋獲該輛白色轎車，在車內並未發現危禁物品。圖／警方提供

毒品 苗栗市 警車

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