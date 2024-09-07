苗警開6槍仍兔脫 男子被逮：因闖紅燈才跑給警察追

苗栗縣竹南警方偵辦一起毒品案件，昨（6日）凌晨2點多在後龍鎮高鐵六路鎖定1輛可疑涉案小轎車，警匪一路追逐7公里，進入苗栗市區圍捕時，因對方衝撞警車，警員連6槍仍遭兔脫；警方專案小組昨午順利查獲逃逸人車，卻未發現危禁物品，今天上午訊後依妨害公務、公共危險罪嫌將杜姓男子移送偵辦。

竹南警方指出，昨凌晨2點左右，28歲杜姓男子駕駛白色小轎車，途經後龍鎮高鐵六路時，發現後方有巡邏警車尾隨後，即加速沿路闖紅燈違規往苗栗市方向逃逸。現場警車一路追緝至苗栗市英才路執行攔檢時，突遭該車衝撞，員警為避免生命身體受傷，使用警槍射擊6發，仍遭杜嫌開車逃脫，現場未造成人員受傷。

天亮後，警方在後龍鎮新港地區一處道路涵洞尋獲該輛白色轎車，駕駛逃逸無蹤，經採證左前輪胎有彈痕，車身並無其他彈孔，車內也未發現危禁物品。