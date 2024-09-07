菲籍移工狠殺女友開膛剖肚...臟器全沖入馬桶 國民法官審理

來台工作有8年之久的菲律賓籍女子蜜雀兒，去年7月間某晚與交往2年的同鄉小男友馬克在桃園中壢租屋處，雙雙因感情生變發生爭吵，竟遭馬克勒頸持螺絲刀連連揮砍攻擊，造成全身多處傷口大出血亡，馬克殺紅眼竟將她開腸剖肚，部分臟器沖入馬桶，清理現場後，拿走女友提款卡並將切下右小腿骨和沾血衣物帶回八德宿舍丟棄，桃園地檢署偵結依家暴之殺人等罪嫌起訴，下周將由國民法官審理，馬克目前收押。

起訴指出，30歲的VELASCO MARK DAVE（中文譯名：馬克）與36歲RED MICHELLE SELDA（中文譯名：蜜雀兒）前為交往2年的男女朋友，雙雙曾同居在蜜雀兒位於中壢區的租屋處。

去年7月17日晚間6至7點間，馬克與蜜雀兒在中壢租屋處發生口角，竟痛下殺心，先搗住蜜雀兒口部，遭對方掙扎大喊「不要！」便以左手指伸入女友口中制止出聲，並以坐在女友腹部上方的方式將她壓制在床墊上，雙手掐勒頸部使她無法呼吸致無法動彈後，隨即持隨身攜帶的一字型螺絲刀分別向女友腹部、胸口、頸部連續揮刺數次，造成蜜雀兒頭頸部、軀幹、四肢共有17處刺傷8處破損、其餘擦挫傷及瘀傷至少10處，其中胸口處的傷口貫穿左上肺葉和刺入左心室深度達5至7公分，致蜜雀兒大量出血而死亡。

法醫驗屍報告指出，蜜雀兒頭頸部有4處刺傷及3處破損、3處挫傷、1處瘀傷；軀幹部有13處刺傷及2處破損、1處擦傷、1處瘀傷；四肢部有1處表淺銳器傷、1處破損、2處破損併瘀傷、2處瘀傷、右膝、右小腿及右足分離，右小腿僅剩脛骨。

馬克見蜜雀兒已死，為毀屍滅跡將屍體拖至廁所沖洗血跡後，以廚房的切肉刀自胸口處至腹部剖開，將消化道、肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟、腎上腺、腸繫膜分割成小塊沖入馬桶，切下右小腿骨並刮除小腿骨上的肌肉組織，清理廁所血跡後，拿漂白水往屍體沖淋，以此方式毀壞蜜雀兒的屍體。

馬克除清理廁所並清潔自身後，拿蜜雀兒的衣物沾取洗衣粉，清理床墊旁拖行屍體所流下的血跡後，當晚9點3分將取走蜜雀兒皮夾內的郵局金融卡與銀行提款卡2張及2支手機後，再將刮除肌肉組織的右小腿骨，連同沾血衣褲、床單、枕頭套、2隻布娃娃及自己的沾血衣褲、充電線等物，裝入垃圾袋後離去。

當晚9點31分，馬克返回八德區後庄街任職公司的宿舍，將垃圾袋丟入宿舍外的垃圾子母車內，返回宿舍又將蜜雀兒2支手機其中1支的零件拆卸後，放在塑膠袋中，丟在宿舍走廊上的垃圾筒內，蜜雀兒的2張金融提款卡則放入自己的皮夾內。由於蜜雀兒翌日未到班，19日凌晨雇主及仲介上門尋人驚見分屍命案報警，中壢警方於凌晨4點在八德逮到馬克。