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安平舞廳喝茫醉漢開槍 台南連續3天封城掃蕩

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平舞廳5日清晨發生2男喝茫對空開槍，市警局昨晚同步擴大臨檢，針對特種行業處所及重要聯外道路、交通易肇事路段，以區塊封鎖方式威力掃蕩，局長林國清說，絕不允許不法分子擁槍自重，危害社會治安，將持續掃蕩不法槍械及幫派組織，打擊犯罪。

5日安平台南大舞廳發生槍擊案件，市刑大及第四分局組成專案小組，掌握涉案特定對象，當日下午即查獲2嫌，並起獲改造手槍2枝及子彈23顆。

台南5日至7日連續3天，針對治安繁雜地區，同步加強掃蕩黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所及依附、圍事、賴以為生的行業及養生館、撞球館、KTV等易聚集特種行業處所、易施用毒品、淪為詐騙集團囚虐旅(賓)館、易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所，臨檢取締。

局長林國清親至第五分局主持勤前教育，適逢司法官學院「第64期學習司法官」及「第26期學習檢察事務官」觀摩第五分局擴大臨檢勤務執行情形。

市警局指出，這次專案臨檢總計動員警力947名，針對大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集特種行業處所等211處，及重要聯外道路、交通易肇事路段計46處，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等，實施高強度威力掃蕩。

專案期間共計查獲各類案件37件，槍砲彈藥刀械管制條例2件、毒品案4件(海洛因14.93克、K他命4.1克)、通緝犯9人、酒後駕車公共危險6件、尋獲失蹤人口1人、失聯移工2人、違反菸害防制法11件及都市計畫法2件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰。

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台南市警局動員16個分局同步以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等，實施高強度威力掃蕩。圖／讀者提供
台南市警局動員16個分局同步以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等，實施高強度威力掃蕩。圖／讀者提供
台南市警局昨晚同步擴大臨檢，針對特種行業處所及重要聯外道路、交通易肇事路段，以區塊封鎖方式威力掃蕩。圖／讀者提供
台南市警局昨晚同步擴大臨檢，針對特種行業處所及重要聯外道路、交通易肇事路段，以區塊封鎖方式威力掃蕩。圖／讀者提供
台南市警局局長林國清親自率隊臨檢掃蕩黑幫賴以維生及經常出入之特定營業場所等3處所。圖／讀者提供
台南市警局局長林國清親自率隊臨檢掃蕩黑幫賴以維生及經常出入之特定營業場所等3處所。圖／讀者提供

台南 司法官 毒品 臨檢

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