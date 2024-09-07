安平舞廳喝茫醉漢開槍 台南連續3天封城掃蕩

台南安平舞廳5日清晨發生2男喝茫對空開槍，市警局昨晚同步擴大臨檢，針對特種行業處所及重要聯外道路、交通易肇事路段，以區塊封鎖方式威力掃蕩，局長林國清說，絕不允許不法分子擁槍自重，危害社會治安，將持續掃蕩不法槍械及幫派組織，打擊犯罪。

5日安平台南大舞廳發生槍擊案件，市刑大及第四分局組成專案小組，掌握涉案特定對象，當日下午即查獲2嫌，並起獲改造手槍2枝及子彈23顆。

台南5日至7日連續3天，針對治安繁雜地區，同步加強掃蕩黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所及依附、圍事、賴以為生的行業及養生館、撞球館、KTV等易聚集特種行業處所、易施用毒品、淪為詐騙集團囚虐旅(賓)館、易引發街頭聚眾鬥毆等治安顧慮場所，臨檢取締。

局長林國清親至第五分局主持勤前教育，適逢司法官學院「第64期學習司法官」及「第26期學習檢察事務官」觀摩第五分局擴大臨檢勤務執行情形。

市警局指出，這次專案臨檢總計動員警力947名，針對大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集特種行業處所等211處，及重要聯外道路、交通易肇事路段計46處，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等，實施高強度威力掃蕩。

專案期間共計查獲各類案件37件，槍砲彈藥刀械管制條例2件、毒品案4件(海洛因14.93克、K他命4.1克)、通緝犯9人、酒後駕車公共危險6件、尋獲失蹤人口1人、失聯移工2人、違反菸害防制法11件及都市計畫法2件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰。

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